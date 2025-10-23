DIORA MADAMA annuncia “LA MORTE”: il suo primo album interamente autoprodotto

Diora Madama annuncia il suo primo album interamente autoprodotto, intitolato “La Morte”, in uscita il 31 ottobre sotto l’etichetta INRI Records/Metatron. Dopo il successo della trilogia audiovisiva formata dai brani “Malocchio”, “Cabrón” e “Paradiso”, e con i recenti singoli “Che mi fotte” e “bossa x averti”, l’artista abruzzese segna un nuovo capitolo della sua carriera musicale.

“La Morte” è descritto come un’opera metamodernista che esplora la complessità della coesistenza tra vita e morte, sensualità e spiritualità, luce e oscurità, tradizione e urbanità. Questo album ambizioso e profondo trasforma il conflitto in voce, celebrando un Sud ricco di contraddizioni e autenticità.

Musicalmente, Diora Madama fonde il folclore della sua terra natia con ritmi e sonorità globali, unendo bossa nova, baile funk, taranta e influenze afro-latine a un approccio urbano e jazzistico. “La Morte” si distingue anche per la sua estetica “oscurità calda”, capace di ricreare atmosfere notturne, sensuali e intrise di vita.

Nel progetto spiccano due collaborazioni abruzzesi: Troyamaki, figura leader dell’hyperpop italiano, e la rapper intensa Leslie. Tra i produttori, oltre a Diora Madama, figurano Andro, Dade, MadD3e, Brail, False e Rossella Essence.

Tra le tracce degne di nota troviamo “TROPPO POP!!!” con Troyamaki e “Che Mi Fotte” con Leslie. La tracklist completa include quattordici brani, ognuno dei quali rappresenta una tensione tra decostruzione e appartenenza, tra intimità e ribellione.

Diora Madama farà ascoltare il nuovo album dal vivo al Santeria Toscana il 30 ottobre in occasione dell’evento “Fuori Ovunque”, anticipato da un’esibizione presso “Spaghetti Unplugged” all’Apollo di Milano il 23 ottobre.

Con “La Morte”, Diora Madama si afferma come un’artista capace di spingere i confini dei generi musicali, mantenendo un forte legame con le sue radici abruzzesi e un’apertura continua verso il mondo.