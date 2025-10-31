DIORA MADAMA: fuori ora ovunque “LA MORTE”

La cantautrice e producer Diora Madama, nome d’arte di Angela Radoccia, lancia oggi il suo primo album interamente autoprodotto, “La Morte”. Dopo aver conquistato il pubblico con i singoli “Che mi fotte” e “bossa x averti”, e concluso una trilogia audiovisiva con i brani “Malocchio”, “Cabrón” e “Paradiso”, l’artista abruzzese offre un’opera che esplora la complessità della vita attraverso il coexistente dualismo di opposti: vita e morte, luce e oscurità, sensualità e spiritualità.

“La Morte” non è soltanto un insieme di brani, ma un viaggio metamodernista che abita la complessità degli opposti. Il Sud Italia, in particolare l’Abruzzo, diventa simbolo di contraddizione e rinascita, dove ogni fine è vista come un inizio. Musicalmente, l’album fonde il folclore abruzzese con ritmi globali, da bossa nova e baile funk a taranta e influenze afro-latine, tutto combinato con un approccio urbano e jazzistico. Questa “oscurità calda” del suono crea un’atmosfera notturna ma viva, sensuale e sospesa.

Nel progetto compaiono due featuring abruzzesi di rilievo: Troyamaki, rappresentante dell’hyperpop italiano, e Leslie, una rapper dalla voce intensa e viscerale. La produzione di “La Morte” è saldamente nelle mani di Diora Madama, con collaborazioni in alcune tracce con Andro, Dade, MadD3e, Brail, False, e Rossella Essence, che rinforzano la coerenza e l’autorialità del progetto.

L’album “La Morte” è descritto come un’opera che non teme il conflitto, ma lo trasforma in voce, celebrando un Sud vivo e autentico. La cantautrice abruzzese, trasferitasi a Milano, rappresenta uno spaccato tra cultura pop e una profonda ricerca musicale mediterranea e sudamericana. Dopo aver iniziato la sua carriera con jingle pubblicitari e sigle per cartoni animati, Diora Madama ha pubblicato nel 2022 il suo primo EP “2D”, che ha suscitato l’interesse di critici ed editori.

L’album è stato presentato al pubblico il 30 ottobre al Santeria Toscana, anticipato da un’esibizione presso lo “Spaghetti Unplugged” all’Apollo di Milano. Con “La Morte”, Diora Madama promette un’opera audace e introspeziva che amalgama tradizione e modernità, emblema di un’espansione creativa dal sapore autenticamente italiano.