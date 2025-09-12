DIORA MADAMA: pubblica il singolo “BOSSA X AVERTI”, da oggi fuori ovunque

Diora Madama torna oggi sulla scena musicale con il nuovo singolo “bossa x averti”. Questo brano coinvolgente, parte della celebrazione delle sonorità latinoamericane, anticipa l’attesissimo album d’esordio dell’artista. Diora, dopo il successo della trilogia audiovisiva composta da “Malocchio”, “Cabrón” e “Paradiso”, continua a esplorare nuove frontiere musicali, confermandosi una delle voci più innovative del panorama contemporaneo.

Il singolo è una ballad che fonde elementi bossa nova con una narrazione intensa e cruda. La melodia si muove tra dolcezza e intensità emotiva, con sonorità che infondono calore e una sottile malinconia. “bossa x averti” racconta una storia d’amore complessa e distruttiva, affrontando senza filtri il tema della violenza di genere attraverso un dialogo interiore tra la cantautrice e il suo alter ego maschile. Questa scelta artistica sottolinea l’attenzione di Diora Madama per la performance vocale come strumento di esplorazione personale e sociale.

Il brano è stato scritto e prodotto in collaborazione con Brail, già noto per i suoi lavori con artisti come Madame, Aiello e Ditonellapiaga. La produzione intreccia suoni acustici con ritmi latin jazz, creando un mix di influenze culturali che risulta fresco e appassionato.

Diora Madama ha un percorso artistico poliedrico, provenendo da una formazione in jazz per poi affermarsi nel campo della fotografia e del cinema. Cresciuta tra la costa abruzzese e Roma, porta nelle sue composizioni un’unione unica di pop contemporaneo e profondità culturale, con un occhio sempre attento alla sperimentazione e alla ricerca di nuove espressioni sonore.

Dopo aver pubblicato nel 2022 il primo EP “2D”, Diora ha firmato con INRI Records/Metatron, iniziando così un nuovo capitolo della sua carriera. A marzo 2025, ha collaborato con la rapper Leslie e la producer Rossella Essence nel brano “Che Mi Fotte”, fondendo con successo rap e urban pop.

Con “bossa x averti”, Diora Madama si conferma un’artista capace di raccontare storie profonde e sfidanti attraverso una musica che trascende i confini dell’ordinario, offrendo al pubblico un’esperienza sonora ed emotiva unica.