Diora Madama torna oggi con il nuovo singolo “Paradiso”, pubblicato da INRI Records/Metatron, chiudendo così la trilogia audiovisiva iniziata con “Malocchio” e proseguita con “Cabrón”. Un viaggio sonoro e visivo che esplora le ombre interiori e il bisogno impellente di cambiamento.

“Paradiso” è una riflessione profonda sulla sofferenza e sulla difficoltà di affrontare i propri demoni interiori. Il brano, scritto, composto e prodotto da Diora Madama in collaborazione con Dade, si distingue per una struttura musicale essenziale che mette in primo piano la forza delle parole. La scrittura si fa cruda e intima, capace di scavare nelle emozioni più profonde.

A rendere ancora più suggestiva la traccia contribuisce l’arrangiamento di archi curato da Carmine Iuvone, noto per il suo lavoro con artisti come Salmo, Coez e Motta. I suoi interventi creano un delicato intreccio con i sample vocali della stessa Diora Madama, dando vita a un equilibrio sonoro che unisce eleganza orchestrale e potenza elettronica.

Le parole di “Paradiso” non fanno sconti: sono dirette, spietate e raccontano senza filtri il conflitto interiore tra il desiderio di cambiamento e il dubbio sulla reale volontà di trovarlo. Il brano arriva dopo “Cabrón”, singolo e videoclip che affrontava il tema del pregiudizio e della pressione sociale attraverso la metafora di un processo giudiziario popolare, in cui l’imputato si trasforma in capro espiatorio, bersaglio di aspettative e giudizi.

Diora Madama si conferma un’artista capace di intrecciare con naturalezza tradizione e innovazione, fondendo le radici della musica popolare meridionale con influenze latine e sonorità contemporanee. Una combinazione che dona ai suoi brani una carica espressiva unica, in grado di coinvolgere un pubblico ampio e trasversale. Con “Paradiso”, l’artista chiude un capitolo intenso e significativo della sua produzione, confermandosi una voce originale e potente nel panorama musicale italiano.