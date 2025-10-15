La magia gotica del celebre film di Tim Burton prende forma in una nuova e suggestiva collaborazione: la capsule collection Disney x Pandora – The Nightmare Before Christmas. Un incontro tra immaginazione, ironia e fascino oscuro che trasforma due iconici personaggi in charm preziosi, perfetti per celebrare la stagione più misteriosa dell’anno.

Il mondo incantato e inquietante di The Nightmare Before Christmas rivive attraverso la creatività di Pandora, che rende omaggio alla storia diventata cult grazie all’estro visionario di Tim Burton. Questa capsule, che unisce design sofisticato e dettagli curatissimi, non è solo un omaggio a un classico intramontabile, ma un invito a lasciarsi avvolgere dal lato più fiabesco dell’oscurità.

I due charm esclusivi catturano lo spirito di Halloween con un’eleganza raffinata: riflettono la dualità di sogno e incubo, luce e ombra, proprio come nella pellicola originale. Jack Skellington e Sally, protagonisti indiscussi dell’amata fiaba dark, vengono reinterpretati in chiave gioiello con un’attenzione al dettaglio che esalta la personalità di entrambi i personaggi. Ogni charm diventa così un simbolo di libertà creativa e di amore per le storie senza tempo.

Questa collaborazione tra Disney e Pandora non è solo una collezione, ma un’esperienza sensoriale che accompagna chi la indossa in un viaggio tra mondi onirici e notti incantate. La capsule The Nightmare Before Christmas x Pandora nasce per chi ama distinguersi, per chi crede che la bellezza possa nascondersi anche nell’ombra e per chi vive con passione la magia delle stagioni più suggestive.

Con questa nuova uscita, Pandora conferma ancora una volta la sua capacità di raccontare storie attraverso i gioielli, trasformando l’iconico universo dark di Tim Burton in un sogno da portare sempre con sé. Un tocco di mistero e luce per illuminare l’autunno con stile.