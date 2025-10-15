Connect with us

Hi, what are you looking for?

Moda

Disney x Pandora – The Nightmare Before Christmas: un incontro tra immaginazione, ironia e fascino oscuro

Published

La magia gotica del celebre film di Tim Burton prende forma in una nuova e suggestiva collaborazione: la capsule collection Disney x Pandora – The Nightmare Before Christmas. Un incontro tra immaginazione, ironia e fascino oscuro che trasforma due iconici personaggi in charm preziosi, perfetti per celebrare la stagione più misteriosa dell’anno.

Il mondo incantato e inquietante di The Nightmare Before Christmas rivive attraverso la creatività di Pandora, che rende omaggio alla storia diventata cult grazie all’estro visionario di Tim Burton. Questa capsule, che unisce design sofisticato e dettagli curatissimi, non è solo un omaggio a un classico intramontabile, ma un invito a lasciarsi avvolgere dal lato più fiabesco dell’oscurità.

I due charm esclusivi catturano lo spirito di Halloween con un’eleganza raffinata: riflettono la dualità di sogno e incubo, luce e ombra, proprio come nella pellicola originale. Jack Skellington e Sally, protagonisti indiscussi dell’amata fiaba dark, vengono reinterpretati in chiave gioiello con un’attenzione al dettaglio che esalta la personalità di entrambi i personaggi. Ogni charm diventa così un simbolo di libertà creativa e di amore per le storie senza tempo.

Questa collaborazione tra Disney e Pandora non è solo una collezione, ma un’esperienza sensoriale che accompagna chi la indossa in un viaggio tra mondi onirici e notti incantate. La capsule The Nightmare Before Christmas x Pandora nasce per chi ama distinguersi, per chi crede che la bellezza possa nascondersi anche nell’ombra e per chi vive con passione la magia delle stagioni più suggestive.

Con questa nuova uscita, Pandora conferma ancora una volta la sua capacità di raccontare storie attraverso i gioielli, trasformando l’iconico universo dark di Tim Burton in un sogno da portare sempre con sé. Un tocco di mistero e luce per illuminare l’autunno con stile.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

A “Quarta Repubblica”: lo scontro politico nelle Università italiane e il Caso Garlaco

Motori

Quattro milioni di SUV prodotti e sette modelli: la più ampia gamma a ruote alte di sempre per Skoda

Motori

FIAT presenta la nuova 500 Hybrid Torino: un omaggio alla sua città natale

Focus

Omoda 5 SHS-H: debutto a Milano per il nuovo SUV full hybrid di OMODA & JAECOO

Motori

Honda Italia e Lega Nazionale Dilettanti insieme per educare i giovani alla sicurezza stradale

Società

“Realpolitik”: debutta il nuovo programma di approfondimento politico

Spettacolo

nayt: è uscito oggi il suo nuovo brano “Un uomo”

Motori

Alpine inaugura il suo primo concept store a Parigi: un tributo all’eccellenza automobilistica francese

Motori

Audi Q4 e-tron Custom edition: elettrico premium a misura d’incentivi

Tecnologia

Hisense porta a Milano il primo TV RGB MiniLED da 116’’ al mondo

Motori

KTM 300 EXC HARDENDURO 2026: la regina dell’estremo si rinnova

Motori

Leapmotor T03 a Rom-E 2025: nel cuore di Roma la citycar elettrica protagonista della mobilità sostenibile

Società

Guido Crosetto ospite a “Dritto e Rovescio”: difesa e geopolitica tra Russia e Gaza

Spettacolo

Fabri Fibra, doppio sold out a Milano e oltre 100.000 biglietti venduti: il tour continua nei club italiani

Spettacolo

Una notte magica all’Arena di Verona: tributo a Luciano Pavarotti per i suoi 90 anni

Motori

Honda riscrive la storia delle naked retrò con la nuova CB1000F 2026

Motori

Jeep Avenger: il SUV più amato dagli Italiani e il secondo modello più venduto in assoluto

Spettacolo

Filippo Caccamo porta nei teatri italiani il nuovo spettacolo “Fuori di Tela”

Motori

Nuova Mercedes CLA 250+ conquista il GRA: 10 giri e oltre 700 km con un pieno di energia

Motori

Tesla rende l’elettrico ancora più accessibile in Italia: Model 3 da 24.990 € con Tesla Bonus e incentivi statali

Moda

Coccinelle e Peanuts: eleganza italiana e ironia iconica in una Capsule esclusiva

Sport

Mopar si unisce al Team Peugeot TotalEnergies a partire dalla stagione 2026

Motori

MG sostiene i giovani talenti del Premio Arte: MG Cyberster al Museo della Permanente

Società

MINI e Paul Smith al Japan Mobility Show 2025

Motori

Metzeler lancia tre nuovi pneumatici: debutto a EICMA 2025

Moda

Disney x Pandora – The Nightmare Before Christmas: un incontro tra immaginazione, ironia e fascino oscuro

Tecnologia

Turtle Beach: nuova gamma di controller Cablati  per Xbox: stile, innovazione e precisione

Moda

Polartec e Australian: insieme in campo con stile, innovazione e sostenibilità

Motori

Lepas all’International User Summit 2025 del Gruppo Chery

Motori

Peugeot accelera la transizione verso la mobilità elettrica con servizi connessi inclusi per 10 anni

Spettacolo

Tiziano ferro: svelata la tracklist dell’ album “Sono un grande”

Motori

Triumph Motorcycles: in arrivo 20 novità per rivoluzionare il mercato italiano delle due ruote

Moda

Blauer e Pirelli lanciano la capsule collection urban che unisce stile e innovazione

Motori

Nuova Alfa Romeo Tonale: design, tecnologia e sportività per un nuovo capitolo 

Motori

Nuova Renault Clio: apertura degli ordini in Italia

Motori

Honda protagonista della 57^edizione della Barcolana

Moda

Levi’s x NIGO x Nike: una collaborazione senza precedenti

Motori

Nuovo Leapmotor B10: tecnologia all’avanguardia a un prezzo accessibile

Società

Arte e Natura: la decima Hyundai Commission alla Tate Modern celebra le culture indigene

Società

Sicurezza Stradale in Italia 2024: incremento di incidenti e dati preoccupanti
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Moda

Coccinelle e Peanuts: eleganza italiana e ironia iconica in una Capsule esclusiva

Una collaborazione speciale per celebrare 75 anni di uno dei fumetti più amati di sempre. Coccinelle presenta la sua nuova Capsule Collection Peanuts, una...

3 ore ago

Moda

Polartec e Australian: insieme in campo con stile, innovazione e sostenibilità

Polartec, marca del gruppo Milliken & Company nota per i suoi tessuti tecnici innovativi, ha unito le forze con il iconico brand italiano Australian...

5 ore ago

Moda

Blauer e Pirelli lanciano la capsule collection urban che unisce stile e innovazione

Una collaborazione inedita accende i riflettori sul mondo fashion e lifestyle: Blauer e Pirelli presentano la capsule collection in edizione limitata BLAUER X PIRELLI,...

9 ore ago

Moda

Levi’s x NIGO x Nike: una collaborazione senza precedenti

Tre icone globali della moda e dello streetwear si uniscono per una collaborazione storica: Levi’s, NIGO e Nike firmano insieme la loro prima sneaker,...

1 giorno ago