Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

Disponibile in digitale “DEAD POETS CLUB”: l’EP dell’omonimo gruppo che esplora l’interazione tra intelligenza artificiale e produzione musicale.

Published

È disponibile in digitale l’EP “Dead Poets Club”, firmato dall’omonimo gruppo nato dalla collaborazione tra Giovanni Favero, Roberto Turatti e Fulvio Muzio. Tre artisti provenienti da percorsi differenti che si incontrano in un progetto ambizioso e visionario, capace di coniugare la tradizione poetica con le più moderne tecnologie di produzione musicale. L’iniziativa nasce come parte di un laboratorio sperimentale condiviso con l’Università degli Studi di Milano-Bicocca – Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione – e con lo spin-off Whattadata.

L’EP è composto da quattro brani che reinterpretano in musica poesie di grandi autori del passato come William Blake, Gabriele D’Annunzio, Rosalia de Castro e Catullo. Si tratta di un viaggio sonoro in cui l’intelligenza artificiale viene utilizzata come strumento di supporto creativo, non come sostituto dell’artista. Un approccio che ribadisce il valore insostituibile dell’ispirazione e della sensibilità umana anche nell’era della tecnologia.

“Negra Sombra” è il secondo singolo del gruppo, che segue “The Fly”. Il brano trae ispirazione dai versi della poetessa galiziana Rosalia de Castro (1837-1885) e racconta il rapporto intimo tra l’autrice e la propria “ombra”, simbolo di dolore e malinconia. Il testo si trasforma in un trascinante brano latino con ritmo reggaeton, che unisce energia e introspezione. Il videoclip racconta una danza catartica in cui la protagonista accetta la propria ombra, fondendosi con essa in un gesto di riconciliazione emotiva.

A “Negra Sombra” seguiranno altri due brani inediti. Il primo, “Le Stirpi Canore”, mette in musica un testo di Gabriele D’Annunzio e rappresenta un sorprendente incontro tra panismo e sonorità urbane. Il brano fonde infatti la profondità del pensiero dannunziano con un rap dalle morbide vibrazioni R&B e leggere influenze trap. Il secondo, “Carme V”, prende spunto da un celebre componimento di Catullo: un invito a vivere l’amore con passione e senza timore del giudizio altrui. La musica unisce trance e orchestrazioni classiche, creando un inno contemporaneo all’intensità dei sentimenti.

Durante la fase di composizione dell’EP, al centro del processo è sempre rimasta la creatività dei musicisti. L’intelligenza artificiale ha avuto un ruolo di supporto, in particolare nella produzione vocale grazie all’utilizzo di cantanti virtuali. Le poesie selezionate provengono da sette testi di altissimo valore letterario, scelti per sottolineare il legame tra arte poetica e musica d’autore.

La collaborazione con l’Università di Milano-Bicocca mira a individuare possibili sviluppi tecnologici per un uso etico dell’intelligenza artificiale nella produzione musicale. Whattadata, spin-off accademico, coordina lo sviluppo delle tecnologie coinvolte, con l’obiettivo di creare un modello di ricerca che mantenga al centro l’espressione artistica.

Con “Dead Poets Club”, Favero, Turatti e Muzio offrono un esempio tangibile di come la tradizione poetica possa rinascere attraverso linguaggi contemporanei. Un progetto che invita a riflettere sul dialogo tra passato e futuro, tra immaginazione e tecnologia, senza mai perdere di vista la voce autentica dell’artista.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Motori

Volkswagen lancia il “Black Month 99”: Polo, Taigo e Nuova T‑Cross a 99 euro al mese

Spettacolo

CHIELLO per la prima volta è in gara al Festival di Sanremo 2026

Test

Suzuki Swift Hybrid 1.2 Top: la nostra prova su strada

Giochi

Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione introduce MegaZeraora, la nuova e potente MegaEvoluzione

Spettacolo

FABRI FIBRA: in partenza domani il tour nei Superclub italiani

Motori

Stellantis accelera sulla guida automatizzata con il progetto europeo Hi‑Drive

Tecnologia

Samsung porta oltre 6.000 display sulla “Star of the Seas”, la nave da crociera più grande al mondo

Giochi

MegaLucario Z debutta in Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione

Spettacolo

Jungle Julia debutta con “Vespro”: un doppio episodio tra corpo e oscurità

Spettacolo

X Factor 2025: rob, DELIA, PierC ed eroCaddeo in finale

Spettacolo

Carolina Benvenga incanta il web con “La Canzone del Natale”

Spettacolo

X Factor: PierC esce con “Neve Sporca”: un dialogo sincero con il bambino che è stato

Test

Mazda CX-30 2.5L Skyactiv-G 140cv: la nostra prova su strada

Moda

Google Pixel e Golden Goose insieme per portare l’AI negli store di tutto il mondo

Sport

Francesca Michielin dà voce all’inno della FITP: “Di Campo in Campo”

Spettacolo

NIUIORCHERUBINI: il nuovo album di Jovanotti nato in sei giorni a New York e fuori da ogni schema

Spettacolo

X Factor 2025: la semifinale con l’orchestra e una doppia eliminazione

Giochi

EA SPORTS FC 26: svelati i Classic XI Team e il ritorno dello Showcase gratuito

Motori

Nuova Jeep Compass: tecnologia, comfort e potenza per una rivoluzione nel segmento C‑SUV

Spettacolo

MILANO MUSIC WEEK: il programma di domani, giovedì 20 novembre

Spettacolo

“F1: Il film” torna il 12 dicembre su Apple TV dopo un successo mondiale

Motori

BMW Italia accoglie Achille Lauro come nuova brand voice

Motori

Mercedes-Benz diventa Premier Partner globale della WTA dal 2026

Spettacolo

ËGO: annuncia oggi il suo nuovo singolo “INCUBI” feat THEØ, fuori ovunque venerdì 12 dicembre

Motori

Hyundai e Healthy Seas: cinque anni di alleanza globale per oceani più puliti e un futuro sostenibile

Spettacolo

“I Delitti del BarLume” tornano su Sky Cinema con tre nuove storie tra giallo e commedia

Moda

Satorisan presenta “Unalome”: la collezione che unisce stile, comfort e sostenibilità

Spettacolo

Laura Mà racconta l’anima invisibile delle città con “Ad un passo dalla mia follia”

Spettacolo

Disponibile in digitale “DEAD POETS CLUB”: l’EP dell’omonimo gruppo che esplora l’interazione tra intelligenza artificiale e produzione musicale.

Motori

La nuova Mazda CX-5 conquista le cinque stelle nei test Euro NCAP

Motori

Nuova Opel Astra: design più affilato, tecnologia avanzata e anima sostenibile

Tecnologia

Huawei celebra il Natale con tecnologia, stile e offerte imperdibili

Giochi

Leggende Pokémon: Z-A – Megadimensione porta i giocatori nelle Luminopoli dimensionali

Motori

OMODA & JAECOO lanciano le versioni Autocarro (N1) per Jaecoo 7 e Omoda 9

Tecnologia

OPPO e Discovery Channel celebrano le tradizioni del mondo con “Every Culture Finds Its Stage”

Motori

Pirelli: i nuovi P Zero R e P Zero Trofeo RS equipaggiano la Porsche 911 GT3

Motori

Nuova Hyundai TUCSON Plug-in Hybrid MY26: più potenza e versatilità per il SUV best-seller

Motori

Nuova Kia Seltos debutta a livello globale

Spettacolo

Sienna Spiro: la nuova voce inglese che sta conquistando il mondo con “Die On This Hill”

Motori

Lexus accompagna la nuova edizione di MasterChef Italia
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

“F1: Il film” torna il 12 dicembre su Apple TV dopo un successo mondiale

Dopo aver conquistato il pubblico nelle sale e frantumato record di incassi, “F1: Il film” si prepara a tornare sugli schermi il prossimo 12...

7 ore ago

Motori

BMW Italia accoglie Achille Lauro come nuova brand voice

BMW Italia annuncia una collaborazione strategica con uno dei protagonisti più eclettici della scena musicale e artistica italiana. Achille Lauro diventa la nuova brand...

7 ore ago

Spettacolo

ËGO: annuncia oggi il suo nuovo singolo “INCUBI” feat THEØ, fuori ovunque venerdì 12 dicembre

Il 12 dicembre segna l’uscita di “INCUBI” (INRI Records/Metatron), il nuovo singolo di Ëgo realizzato in collaborazione con Theø. Un incontro artistico fortemente atteso,...

7 ore ago

Spettacolo

“I Delitti del BarLume” tornano su Sky Cinema con tre nuove storie tra giallo e commedia

Dal 5 gennaio torna su Sky Cinema e in streaming su NOW la nuova collezione di “I Delitti del BarLume”, la serie Sky Original...

10 ore ago