Samsung lancia il primo Italian Hackathon di Solve for Tomorrow sulla tecnologia inclusiva

In occasione del Global Accessibility Awareness Day, Samsung Electronics Italia ha ospitato nella Smart Arena del proprio headquarter milanese il primo Italian Hackathon di Solve for Tomorrow, un evento dedicato a promuovere accessibilità e inclusione tramite la tecnologia.

L'iniziativa si inserisce nel programma globale Solve for Tomorrow di Samsung, volto ad accompagnare studenti delle scuole secondarie nello sviluppo di idee innovative e soluzioni pratiche capaci di generare un impatto positivo nella società. Dopo l'hackathon europeo di ottobre e l'Ambassador Exhibition di febbraio, questa edizione ha visto protagoniste cinque scuole selezionate per il ciclo 2025/2026, impegnate nel trasformare i propri progetti in prototipi concreti.

Le scuole partecipanti sono state il Liceo Scientifico Galileo Galilei di Pescara (progetto Synchrofit), il Liceo V. Imbriani di Pomigliano d'Arco (Shape Shifter), l'IIS Benedetti-Tommaseo di Venezia (ActiveBalance), il Civico Liceo Linguistico A. Manzoni di Milano (SocialBuddy) e il Liceo Scientifico Sant'Apollinare di Roma (Motion Help). Gli studenti hanno seguito laboratori progettuali e discusso temi cruciali come l'accessibilità e l'inclusione sociale, arricchiti dalle testimonianze di Azzurrini Academy e Fondazione TOG, che hanno raccontato il proprio impegno nella lotta all'emarginazione e nella promozione di sport, educazione e riabilitazione accessibili a tutti.

La seconda giornata dell'hackathon si è concentrata sulla presentazione finale dei progetti davanti a una giuria composta da esponenti del mondo istituzionale, sportivo e del terzo settore. Tra i membri della giuria si sono distinti Cristina Dornini (Fondazione TOG), Alberto Bellomo (Azzurrini Academy), Carmen Panepinto Zayati (attivista STEM) e Marco Petrillo (Samsung Electronics Italia). L'evento si è concluso con la premiazione e un intervento ispirazionale della Senatrice Giusy Versace, da sempre attiva nel campo dei diritti civili, accessibilità e valorizzazione dello sport.

L'accessibilità non riguarda solo la possibilità di accedere a strumenti o spazi, ma la possibilità concreta di partecipare pienamente alla vita sociale, educativa e professionale. Vedere ragazze e ragazzi mettere la tecnologia al servizio dell'inclusione attraverso progetti concreti rappresenta un segnale importante e necessario. Occasioni come questa dimostrano quanto sia fondamentale continuare a investire nelle nuove generazioni e nella costruzione di una cultura sempre più aperta, consapevole e senza barriere, ha dichiarato Giusy Versace, atleta paralimpica e Senatrice della Repubblica.

L'iniziativa conferma l'impegno di Samsung nel promuovere una cultura dell'innovazione inclusiva, valorizzando il talento e la creatività delle nuove generazioni e favorendo il dialogo tra aziende, istituzioni e realtà sociali. Con Solve for Tomorrow vogliamo offrire alle nuove generazioni uno spazio concreto in cui tecnologia, creatività e consapevolezza possano trasformarsi in strumenti di impatto sociale positivo. Celebrare il Global Accessibility Awareness Day attraverso un hackathon dedicato a sport e inclusione significa ribadire un principio fondamentale: l'innovazione ha davvero valore solo quando è pensata per essere accessibile a tutti. In queste due giornate abbiamo visto studenti provenienti da realtà diverse confrontarsi e immaginare soluzioni capaci di abbattere barriere e favorire una partecipazione più inclusiva alla vita quotidiana. Come Samsung, crediamo sia fondamentale continuare a investire nei giovani, valorizzandone il talento e accompagnandoli nella costruzione di un futuro più aperto ed equo, ha dichiarato Anastasia Buda, Head of ESG, CSR & Internal Communication di Samsung Electronics Italia.

L'evento si conclude così come una tappa importante nel percorso verso una società più inclusiva e accessibile, dove la tecnologia diventa strumento fondamentale per l'uguaglianza e la partecipazione.