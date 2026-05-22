Intelligenza artificiale e scuola: rischi e opportunità per le nuove generazioni

Matteo Flora e Vincenzo Schettini esplorano su TgCom24 come l'intelligenza artificiale influenzi studio, apprendimento e capacità cognitive degli studenti.

L'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito scolastico è sempre più diffuso, sollevando interrogativi cruciali sulle sue conseguenze per il futuro delle nuove generazioni. Nel nuovo appuntamento con la rubrica settimanale di TgCom24, Intelligenze Artificiali - In mezzo a noi, il conduttore e esperto di strategie digitali Matteo Flora affronta questi temi insieme a Vincenzo Schettini, docente di fisica e noto divulgatore grazie al progetto La Fisica Che Ci Piace.

L'attenzione della puntata si concentra sul fenomeno crescente degli studenti che utilizzano ChatGPT non solo come strumento di supporto, ma arrivando addirittura a chiedere all'intelligenza artificiale di imitare gli errori tipici di un quattordicenne. Questa dinamica, in rapida espansione, apre un dibattito sui limiti e le potenzialità delle nuove tecnologie applicate ai processi educativi.

Schettini analizza i rischi cognitivi legati a un uso precoce dell'intelligenza artificiale, sottolineando come studi internazionali certifichino dubbi sulla reale efficacia dell'apprendimento mediato da strumenti digitali avanzati. Gli insegnanti, i genitori e gli stessi studenti sono oggi chiamati a interrogarsi su come evitare che la tecnologia diventi una scorciatoia permanente, sostituendo la crescita personale e la scoperta attraverso lo studio tradizionale.

La trasmissione incentiva quindi un dialogo costruttivo su soluzioni che permettano di integrare l'AI nei percorsi scolastici in modo responsabile, favorendo lo sviluppo del pensiero critico e della capacità di apprendere in modo autonomo, senza sacrificare l'importanza del percorso educativo e delle competenze cognitive individuali.