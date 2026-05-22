JVC presenta gli auricolari sportivi HA-EC75T: autonomia e comfort per ogni allenamento

JVC amplia la propria offerta dedicata allo sport con i nuovi HA-EC75T, auricolari true wireless della serie Fitness progettati per offrire stabilità, resistenza e un'autonomia estesa. Il loro tratto distintivo è il gancio morbido e flessibile, pensato per adattarsi naturalmente alla forma dell'orecchio e mantenere gli auricolari saldamente in posizione anche durante i movimenti più dinamici o gli allenamenti ad alta intensità.

Con un peso di appena 6 grammi per auricolare, gli HA-EC75T promettono leggerezza e comfort anche nelle sessioni più lunghe. La custodia di ricarica è compatta e facile da trasportare, e completa un design essenziale caratterizzato da finiture opache e tonalità moderne.

Sul fronte audio, gli auricolari integrano la tecnologia Active Noise Cancelling, utile per isolarsi dai rumori di fondo e mantenere la concentrazione durante l'allenamento, sia in palestra sia all'aperto. Quando serve, un semplice tocco attiva la modalità Ambient, che permette di restare consapevoli dell'ambiente circostante senza interrompere musica o chiamate: una funzione particolarmente utile durante le attività outdoor, dove la sicurezza richiede di percepire ciò che accade intorno.

Tra le caratteristiche che li rendono versatili spicca la Low Latency Mode, studiata per ridurre il ritardo tra audio e video. Una funzione pensata non solo per la fruizione di contenuti in streaming, ma anche per chi segue sessioni di training guidato o video workout, dove la sincronizzazione tra immagine e suono è fondamentale.

L'ascolto può essere personalizzato grazie a tre profili sonori, Flat, Bass e Clear, da scegliere in base alle preferenze e al tipo di contenuto. La connessione affidabile è garantita dal Bluetooth 5.4, che assicura stabilità ed efficienza energetica, mentre il supporto al codec AAC offre una resa sonora definita e bilanciata. I controlli touch integrati permettono di gestire riproduzione e chiamate, il microfono incorporato supporta le conversazioni in vivavoce e lo smart working, e gli auricolari sono compatibili con gli assistenti vocali.

L'autonomia è uno dei punti di forza del modello: fino a 11 ore di utilizzo continuo, estendibili fino a 40 ore complessive grazie alla custodia di ricarica. A completare il quadro, la certificazione IP57 che garantisce protezione contro polvere e acqua, rendendo gli auricolari resistenti a pioggia, sudore e condizioni ambientali impegnative.

I nuovi JVC HA-EC75T sono disponibili nelle colorazioni Nero, Lilla e Verde Oliva, al prezzo consigliato di 89 euro.