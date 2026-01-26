Ditonellapiaga inaugura il 2026 con il nuovo singolo “Si lo so” e si prepara al palco di Sanremo

In attesa di rivederla sul palco dell’Ariston, dove sarà in gara al 76° Festival di Sanremo con il brano “Che fastidio!”, Ditonellapiaga apre il nuovo anno con un’uscita che conferma la sua energia creativa e l’evoluzione della sua identità musicale. “Si lo so”, il nuovo singolo disponibile da venerdì 30 gennaio su tutte le piattaforme digitali per BMG/Dischi Belli, segna l’inizio di una nuova fase artistica per la cantautrice romana.

Il brano si distingue per un basso profondo e potente che scandisce una ritmica house, capace di avvolgere e sorprendere fin dal primo ascolto. “Si lo so arriva dritta e spiazzante con un testo che gioca tra consapevolezza e autoironia”, racconta la comunicazione ufficiale. Le strofe, descritte come “irriverenti e sbarazzine”, lasciano il segno grazie alla leggerezza e all’immediatezza che da sempre caratterizzano il suo stile.

Con questa nuova produzione, Ditonellapiaga ritrova la sua cifra più autentica, fatta di libertà espressiva, ironia e una spiccata tendenza a trasformare ogni emozione in una forma sonora diretta e pop. “Si lo so” è dunque un manifesto di consapevolezza e verità personale, in cui la cantautrice sceglie di mostrarsi senza filtri, rispecchiando la sua anima più genuina all’interno di un sound che unisce elementi electro e dance.

L’uscita del singolo segna ufficialmente l’apertura di un 2026 ricco di novità per Ditonellapiaga, un anno che si preannuncia denso di musica e sorprese. Il ritorno al Festival di Sanremo, con “Che fastidio!”, rappresenta una tappa importante di questo percorso. Il brano, prodotto sempre da BMG/Dischi Belli, viene descritto come una canzone capace di *“sfiorare la realtà con un tocco leggero, ironico ma subito pungente, in pieno stile Ditonellapiaga.”

Con la sua voce inconfondibile e la sua penna tagliente, l’artista conferma la volontà di continuare a sperimentare, senza perdere ciò che l’ha resa unica nel panorama pop italiano. Ditonellapiaga si prepara così a tornare protagonista, tra nuovi suoni, nuove sfumature e un Sanremo che promette di mostrarla ancora una volta “pungente e autentica come sempre”.