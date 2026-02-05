“Dizionario del Festival di Sanremo”: la nuova opera di Eddy Anselmi racconta 75 anni di storia della musica italiana

Connect with us

È arrivato in libreria e negli store digitali “Dizionario del Festival di Sanremo – Interpreti, autori, presentatori e conduttori”, il nuovo libro di Eddy Anselmi pubblicato da Coniglio Editore / Suan Edizioni. Un volume monumentale di 626 pagine, dal prezzo di 28 euro, che rappresenta la sintesi di oltre settant’anni di storia della canzone italiana, vista attraverso la lente dell’evento più amato e discusso del Paese: il Festival di Sanremo.

L’opera segna il ritorno in libreria, dopo diciassette anni, di uno dei progetti editoriali più importanti della carriera di Anselmi. Il “Dizionario” è stato completamente rinnovato e aggiornato all’attualità, diventando un prezioso strumento di riferimento per appassionati, studiosi e operatori del settore. La sua ambizione è quella di essere non solo una raccolta di dati e biografie, ma un racconto della società italiana attraverso il prisma del Festival.

Dal 1951 al 2025, il volume attraversa le 75 edizioni del Festival di Sanremo, documentando 2.828 protagonisti tra interpreti, autori, conduttori e figure chiave. Per la prima volta trovano spazio anche gli autori delle canzoni in gara, restituendo completezza al mosaico della “Canzone Italiana”. Oltre 2.000 canzoni ripercorrono un viaggio tra successi, esclusioni, ritorni e trasformazioni, creando un autentico atlante umano del Festival.

Anselmi propone un’opera che va oltre la cronaca del Festival, trasformandola in un racconto culturale del Paese. Sanremo diventa qui uno specchio dell’Italia, un riflesso delle sue trasformazioni sociali, delle sue mode, dei suoi miti popolari e delle sue evoluzioni musicali e televisive. Come afferma lo stesso autore, «Sanremo non è solo un Festival, ma l’album di famiglia dell’Italia. Raccontarne i protagonisti significa raccontare chi siamo stati, chi siamo e chi potremmo diventare».

Eddy Anselmi è giornalista, autore televisivo e storico della musica popolare. È riconosciuto come uno dei maggiori esperti del Festival di Sanremo e dell’Eurovision Song Contest. Collabora con testate come TV Sorrisi e Canzoni, Rockol e Rai. Nel 2025 ha affiancato Gabriele Corsi nella settima edizione di “Don’t Forget The Lyrics” (Nove). Da quasi trent’anni racconta il Festival attraverso libri, radio e televisione, guadagnandosi i soprannomi di “Eddypedia” e “Wikipeddy” per la sua memoria enciclopedica e la capacità di ricostruire la storia sanremese nei suoi minimi dettagli.

Con il “Dizionario del Festival di Sanremo” Anselmi firma un lavoro che si propone di restituire completezza e profondità a uno dei momenti centrali della cultura pop italiana. Un progetto che unisce rigore storico e passione, offrendo un ritratto corale di settantacinque anni di vita musicale, televisiva e sociale del nostro Paese.

