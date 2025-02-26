Connect with us

Spettacolo

Djs From Mars e David Guetta insieme per un brano esplosivo: “Things I Haven’t Told You”

Published

I Djs From Mars, il duo italiano noto per i loro mash-up e l’inconfondibile look con scatole di cartone in testa, hanno dato vita a una collaborazione straordinaria con il celebre DJ David Guetta. Questa partnership segna un nuovo capitolo per i Djs From Mars, che da tempo erano impegnati in collaborazioni dietro le quinte con Guetta. La loro nuova traccia, “Things I Haven’t Told You”, è disponibile da domani sulle piattaforme digitali.

“Things I Haven’t Told You” è una reinterpretazione esplosiva di un brano iconico degli Audio Bullys, “We Don’t Care”, e fonde elementi di UK garage, house e hip-hop per creare un’energia da mainstage irresistibile. Questo progetto nasce da un’idea di David Guetta, che ha voluto coinvolgere i Djs From Mars per apportare una modernità unica e un tocco da festival a questo classico. Il risultato è stato subito accolto con entusiasmo dai fan, diventando un punto di forza nei DJ set di Guetta.

“Things I Haven’t Told You” porta la firma di Spinnin’ Records, una delle etichette dance più influenti a livello internazionale. I Djs From Mars hanno fatto sapere quanto questa collaborazione con Guetta sia importante per loro: “Collaborare ufficialmente con David è un sogno che si realizza. Dopo anni a lavorare insieme dietro le quinte, vedere il nostro nome accanto al suo su una release ci riempie di orgoglio. Abbiamo messo tutta la nostra energia in questo pezzo ed è stato incredibile vederlo prendere vita sui palchi dei più grandi festival del mondo.”

Dal debutto nel panorama musicale, i Djs From Mars hanno raccolto un successo globale con oltre 600 milioni di stream, un milione di ascoltatori mensili su Spotify e 700.000 iscritti al loro canale YouTube. Entrati nella DJ Mag Top 100 DJs nel 2013, continuano a lasciare il segno con il loro stile musicale esplosivo e set creativi. Hanno calcato i palchi di rinomati festival come Tomorrowland, Ushuaïa, World Club Dome e altri ancora, regalando esperienze musicali entusiasmanti al pubblico di tutto il mondo.

