DMAX: Marco Pantani, Maradona, Eddie Guerrero sono “I demoni dello sport”

DMAX, canale visibile al canale 52 del digitale terrestre, al canale 170 di Sky e al canale 28 di tivùsat, si prepara a svelare le intricate storie di tre leggende dello sport che hanno toccato vette di gloria ineguagliabili, ma che hanno anche conosciuto l’oscurità del fallimento. A condurre questo intenso viaggio sarà il noto giornalista sportivo Marco Cattaneo, pronto a raccontare “I DEMONI DELLO SPORT”, una nuova serie in prima tv assoluta a partire da venerdì 25 aprile alle 21:25.

Attraverso le preziose testimonianze di esperti commentatori, giornalisti e ex atleti del calibro di Riccardo Magrini, Wladimir Belli, Gianluca Di Marzio, Carlo Pizzigoni, Luca Franchini e Michele Posa, Marco Cattaneo offrirà una prospettiva inedita sulle vite di Marco Pantani, indimenticabile campione del ciclismo italiano, del ‘divino’ Diego Armando Maradona, icona mondiale del calcio, e di Eddie Guerrero, atleta simbolo del wrestling. Un’esplorazione toccante di come il talento possa trasformarsi in una fiamma che consuma ogni cosa.

Ad aprire questo ciclo di documentari sarà la storia avvincente e tormentata di MARCO PANTANI, il ‘pirata’, figura di riferimento di un’epoca d’oro del ciclismo e uno dei rarissimi atleti capaci di conquistare nello stesso anno, il 1998, sia il Giro d’Italia che il Tour de France. La fulgida ascesa del ciclista di Cesenatico lo portò rapidamente all’apice del successo mondiale. Tuttavia, la sua epopea fu inesorabilmente segnata da infortuni e dalle pesanti accuse di doping che gli vennero mosse proprio all’apice della sua carriera. Marco divenne così la vittima di un sistema corrotto fatto di complotti, menzogne e mezze verità che lo spinsero ad abbandonare la bicicletta e, con essa, la voglia di vivere, precipitando in un abisso di dipendenze che lo distrusse.

Il viaggio proseguirà venerdì 2 maggio con la narrazione della vita di MARADONA, il ‘dio del calcio’, il ‘pibe de oro’, considerato il giocatore dal talento più puro di tutti i tempi. Diego fu un vincente capace di emergere dalle umili origini di una favela argentina fino a conquistare la vetta del mondo del calcio. Un leader carismatico in grado di superare i limiti imposti da un fisico debilitato dalla malnutrizione infantile e dagli infortuni, portando alla vittoria ogni squadra in cui militò. Ma fu anche un uomo tormentato da una passione sfrenata per la vita e da eccessi – nell’alcol, nella droga, nei farmaci e nelle cattive compagnie – che alla fine lo schiacciarono. Un fenomeno unico che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia del calcio, un campione in parte divino ma, al contempo, profondamente umano.

A chiudere la serie, il 9 maggio, sarà il documentario inedito dedicato a EDDIE GUERRERO: il lottatore che, partendo da una piccola città al confine tra Messico e Stati Uniti, riuscì con talento e passione a creare un ponte tra mondi diversi. Affrancandosi dallo stereotipo del ‘latino’ pericoloso proveniente dal ghetto, Eddie raggiunse l’olimpo del wrestling. Nonostante le dipendenze, le insicurezze e i limiti fisici, divenne una stella senza perdere la genuinità e l’integrità che lo resero un campione amato da tutti. E quando la vita gli presentò il conto degli eccessi passati, la sua prematura scomparsa lasciò una ferita profonda nel cuore dei tifosi, creando al contempo un mito senza tempo.

“I DEMONI DELLO SPORT” (3 episodi da 120 minuti) è una produzione MRK Productions per Warner Bros. Discovery. L’imperdibile evento sarà disponibile anche in live streaming e on demand sulla piattaforma discovery+.