Domani esce in fisico e in digitale “IN FATTI OSTILI” il nuovo album di inediti dei DELTA V

Il ritorno dei Delta V è segnato dall’uscita di “IN FATTI OSTILI”, il settimo album di inediti della band, disponibile da domani, 17 ottobre, nei formati fisico e digitale. Distribuito da Universal Music Italia, questo nuovo lavoro rappresenta una riflessione sull’attuale clima di ostilità e chiusura che permea la società contemporanea, una tematica che si rispecchia anche nel titolo dell’album e nel singolo di lancio “Nazisti dell’Illinois”.

I fan possono anche godere del video del brano “Regole a Milano”, diretto da Lorenzo D’Orazio e prodotto da Ripley Group – Mitropa Film. Il video e la canzone esplorano le contraddizioni e le trasformazioni della città con un occhio critico e disincantato.

La tracklist dell’album “In Fatti Ostili” è un invito a scoprire brani come “Essere Migliori”, “Regole A Milano” e “I Raggi B” feat. Steve Hackett. Sono undici canzoni, evolutesi in un periodo di cinque anni, che offrono storie e immagini della complessità quotidiana attraverso una narrazione musicale ricca e stratificata.

Il gruppo è composto da Carlo Bertotti (synth, basso), Flavio Ferri (chitarra, synth), Marti (voce) e nuovi collaboratori come Nicola Manzan (chitarra e violino) e Simone Filippi (batteria). Insieme al team produttivo di Paolo Gozzetti e Roberto Vernetti, storico produttore dei Delta V, hanno creato un album che non solo si avvale di musica ma anche di una forte dimensione sociale e politica.

I Delta V dichiarano: “Come individui non abbiamo un approccio nostalgico o passatista e i riferimenti al passato sono citazioni che riguardano la nostra formazione – tuttavia il senso di mancata appartenenza che proviamo è sintomatico. La musica ha un ruolo sociale, e nel momento in cui si decide di attraversare la vita delle persone raccontandole nelle loro complessità quotidiane arriva ad assumere anche una dimensione politica.”

Il debutto di “In Fatti Ostili Tour” è fissato per l’8 novembre a Fontanafredda (Pordenone) e proseguirà in diverse località italiane fino a dicembre. Le esibizioni dal vivo promettono di essere esperienze intense e immersive, con suoni, immagini e nuove visioni che si fondono in un dialogo potente e contemporaneo. I biglietti sono già disponibili nei circuiti di prevendita abituali.

I Delta V, celebrando trent’anni di carriera, continuano a evolversi, affrontando nuovi orizzonti musicali e tematici. L’uscita di “IN FATTI OSTILI” testimonia la loro volontà di riscrivere la musica e, insieme, il mondo attuale attraverso una lente critica e innovativa.