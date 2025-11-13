Domani esce solo in formato fisico “NON HO PAURA DI NIENTE”, il nuovo album di FABRIZIO MORO

Da domani, venerdì 14 novembre, Fabrizio Moro torna sulle scene musicali con l’uscita del suo nuovo album di inediti “Non ho paura di niente”, disponibile esclusivamente in formato CD, vinile e vinile deluxe green petrol a edizione limitata e numerata. Pubblicato da BMG, il disco rappresenta il decimo lavoro in studio del cantautore romano e segna il suo ritorno a due anni e mezzo dall’ultimo progetto discografico.

L’album, prodotto da Katoo, contiene nove brani inediti che riflettono l’anima più intima e riflessiva dell’artista, capace come sempre di unire introspezione personale e sguardo collettivo. Tra i brani già noti ci sono “In un mondo di stronzi” e la title track “Non ho paura di niente”, mentre da domani sarà disponibile in digitale anche “Scatole”.

A proposito del nuovo lavoro, Fabrizio Moro racconta: «“Non ho paura di niente” è un album in cui ho messo tanto cuore e tanto fegato, come sempre, ma rispetto ai dischi precedenti, questo è stato più “sofferto”: è nato in un momento in cui ho provato un disagio generale, ero deluso da tutto quello che stava accadendo intorno al sistema musicale italiano. Oggi viviamo tutto sempre di fretta. Si corre anche nel mondo musicale, si pubblicano brani e album a distanza di poco tempo. Sono cresciuto in un mondo differente e per me fare un album è un processo diverso, richiede tempo. Dietro a questo album c’è un importante e lungo lavoro di scrittura, di pensiero, di produzione e di tanto altro».

La tracklist include nove titoli: “Non ho paura di niente”, “Simone spaccia”, “Casa mia”, “Superficiali”, “In un mondo di stronzi”, “Comunque mi vedi”, “Sabato”, “Toglimi l’aria” e “Scatole”. Solo il vinile deluxe green petrol conterrà la bonus track “Prima di domani” realizzata con IL TRE. Il bundle esclusivo dello store ufficiale, comprensivo di musicassetta, shopper e poster, è già sold-out.

Per presentare al pubblico il nuovo progetto, Fabrizio Moro intraprenderà un instore tour che partirà proprio il giorno dell’uscita, 14 novembre, dalla sua Roma, alla Feltrinelli di via Appia Nuova. Le tappe proseguiranno fino a fine mese toccando Napoli, Bari, Firenze, Milano, Torino, Catania e Palermo.

Il prossimo anno il cantautore sarà protagonista del “Non ho paura di niente Live 2026”, una tournée prodotta e organizzata da Friends&Partners che partirà con un’anteprima il 2 maggio 2026 al Palazzo dello Sport di Roma e continuerà in autunno nei principali club italiani. Tra le tappe confermate figurano Padova, Senigallia, Milano, Venaria Reale, Firenze, Bologna, Napoli, Molfetta e Catania. In scaletta non mancheranno i grandi successi che hanno segnato la carriera di Moro insieme ai brani del nuovo album.

Classe 1975, Fabrizio Moro è uno degli autori e interpreti più apprezzati del panorama musicale italiano. In oltre venticinque anni di carriera ha pubblicato dieci album in studio, tre EP, un disco live e tre raccolte, partecipando più volte al Festival di Sanremo e vincendo nel 2018 insieme a Ermal Meta con “Non mi avete fatto niente”, brano che rappresentò l’Italia all’Eurovision Song Contest di Lisbona.

Parallelamente alla musica, Moro ha intrapreso un percorso nel cinema: nel 2021 ha co-diretto il videoclip “Sogni di rock’n’roll” con Luciano Ligabue e, l’anno successivo, ha debuttato alla regia cinematografica con il film “Ghiaccio”, seguito da “Martedì e Venerdì”, uscito nelle sale a febbraio 2024.

Con “Non ho paura di niente”, Fabrizio Moro riafferma la propria identità artistica e la volontà di difendere la sostanza e la profondità della musica, scegliendo di pubblicare un progetto curato, intenso e personale, da vivere con calma, in controtendenza rispetto alla velocità che domina il panorama contemporaneo.