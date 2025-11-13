Connect with us

Hi, what are you looking for?

ph. Federico Caraffa

Spettacolo

Domani esce solo in formato fisico “NON HO PAURA DI NIENTE”, il nuovo album di FABRIZIO MORO

Published

Da domani, venerdì 14 novembre, Fabrizio Moro torna sulle scene musicali con l’uscita del suo nuovo album di inediti “Non ho paura di niente”, disponibile esclusivamente in formato CD, vinile e vinile deluxe green petrol a edizione limitata e numerata. Pubblicato da BMG, il disco rappresenta il decimo lavoro in studio del cantautore romano e segna il suo ritorno a due anni e mezzo dall’ultimo progetto discografico.

L’album, prodotto da Katoo, contiene nove brani inediti che riflettono l’anima più intima e riflessiva dell’artista, capace come sempre di unire introspezione personale e sguardo collettivo. Tra i brani già noti ci sono “In un mondo di stronzi” e la title track “Non ho paura di niente”, mentre da domani sarà disponibile in digitale anche “Scatole”.

A proposito del nuovo lavoro, Fabrizio Moro racconta: «“Non ho paura di niente” è un album in cui ho messo tanto cuore e tanto fegato, come sempre, ma rispetto ai dischi precedenti, questo è stato più “sofferto”: è nato in un momento in cui ho provato un disagio generale, ero deluso da tutto quello che stava accadendo intorno al sistema musicale italiano. Oggi viviamo tutto sempre di fretta. Si corre anche nel mondo musicale, si pubblicano brani e album a distanza di poco tempo. Sono cresciuto in un mondo differente e per me fare un album è un processo diverso, richiede tempo. Dietro a questo album c’è un importante e lungo lavoro di scrittura, di pensiero, di produzione e di tanto altro».

La tracklist include nove titoli: “Non ho paura di niente”, “Simone spaccia”, “Casa mia”, “Superficiali”, “In un mondo di stronzi”, “Comunque mi vedi”, “Sabato”, “Toglimi l’aria” e “Scatole”. Solo il vinile deluxe green petrol conterrà la bonus track “Prima di domani” realizzata con IL TRE. Il bundle esclusivo dello store ufficiale, comprensivo di musicassetta, shopper e poster, è già sold-out.

Per presentare al pubblico il nuovo progetto, Fabrizio Moro intraprenderà un instore tour che partirà proprio il giorno dell’uscita, 14 novembre, dalla sua Roma, alla Feltrinelli di via Appia Nuova. Le tappe proseguiranno fino a fine mese toccando Napoli, Bari, Firenze, Milano, Torino, Catania e Palermo.

Il prossimo anno il cantautore sarà protagonista del “Non ho paura di niente Live 2026”, una tournée prodotta e organizzata da Friends&Partners che partirà con un’anteprima il 2 maggio 2026 al Palazzo dello Sport di Roma e continuerà in autunno nei principali club italiani. Tra le tappe confermate figurano Padova, Senigallia, Milano, Venaria Reale, Firenze, Bologna, Napoli, Molfetta e Catania. In scaletta non mancheranno i grandi successi che hanno segnato la carriera di Moro insieme ai brani del nuovo album.

Classe 1975, Fabrizio Moro è uno degli autori e interpreti più apprezzati del panorama musicale italiano. In oltre venticinque anni di carriera ha pubblicato dieci album in studio, tre EP, un disco live e tre raccolte, partecipando più volte al Festival di Sanremo e vincendo nel 2018 insieme a Ermal Meta con “Non mi avete fatto niente”, brano che rappresentò l’Italia all’Eurovision Song Contest di Lisbona.

Parallelamente alla musica, Moro ha intrapreso un percorso nel cinema: nel 2021 ha co-diretto il videoclip “Sogni di rock’n’roll” con Luciano Ligabue e, l’anno successivo, ha debuttato alla regia cinematografica con il film “Ghiaccio”, seguito da “Martedì e Venerdì”, uscito nelle sale a febbraio 2024.

Con “Non ho paura di niente”, Fabrizio Moro riafferma la propria identità artistica e la volontà di difendere la sostanza e la profondità della musica, scegliendo di pubblicare un progetto curato, intenso e personale, da vivere con calma, in controtendenza rispetto alla velocità che domina il panorama contemporaneo.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Motori

Michelin lancia i nuovi CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport: prestazioni e sicurezza tutto l’anno

Spettacolo

NEGRITA: prende il via il “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”
Petra Terza Stagione chiude con successo

Spettacolo

Petra, l’eroina imperfetta che parla a tutti noi. E’ un trionfo, il miglior titolo del 2025 per Sky Cinema

Focus

Chicco lancia “In viaggio sicuri”: un impegno condiviso per la sicurezza dei bambini in auto

Moda

Blauer e Pirelli lanciano la capsule collection urban che unisce stile e innovazione

Test

Hyundai Kona EV: la nostra prova su strada

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Moda

Honda svela la sua collezione di abbigliamento in anteprima ad EICMA 2025

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre

Tecnologia

HONOR e BYD: una partnership strategica per rivoluzionare la mobilità intelligente basata sull’ AI
NEGRAMARO Eboli

Spettacolo

Il PalaSele esplode per i Negramaro: il tour 2025 debutta in Campania

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Moda

Vans e Travis Barker: una collaborazione esplosiva per una collezione iconica

Motori

Pirelli e Porsche: un’alleanza tra tradizione e innovazione per le auto classiche

Motori

Volkswagen Touareg Final Edition: l’ultimo capitolo per l’iconico SUV di lusso

Motori

Yamaha presenta la nuova Ténéré 700 World Raid 2026

Spettacolo

Eros Ramazzotti conquista Amsterdam con spettacoli sold-out e un nuovo album in arrivo

Motori

La nuova Nissan LEAF arriva sulle strade europee

Giochi

Turtle Beach lancia il RIFFMASTER Wireless Guitar Controller per Nintendo Switch

Motori

Hyundai TUCSON Model Year 2026: il bestseller si rinnova con più potenza, efficienza e tecnologia

Motori

BYD presenta la SEALION 7 INTER EDITION

Tecnologia

ASUS RT-BE58 Go: il router WiFi 7 tascabile per connettersi ovunque

Spettacolo

Domani esce solo in formato fisico “NON HO PAURA DI NIENTE”, il nuovo album di FABRIZIO MORO

Spettacolo

Shakira torna in versione Gazelle per il nuovo video musicale “Zoo” di Zootropolis 2

Motori

Nuovo SUV Citroën C5 Aircross protagonista del fine settimana

Motori

Nuova Toyota Aygo X Hybrid: al via la produzione del primo Full Hybrid del segmento A

Motori

OMODA & JAECOO stringe un’alleanza strategica in Europa con Ayvens

Giochi

RIDE 6: Milestone celebra la passione per le moto con un capitolo senza precedenti

Società

ACI-ISTAT: nel primo semestre 2025 meno vittime e feriti, ma cresce la mortalità sulle autostrade

Spettacolo

Il mondo celebra l’album dei PINK FLOYD “Wish You Were Here”

Motori

BYD rivoluziona l’ibrido plug-in con la tecnologia DM-i: efficienza, prestazioni e zero compromessi

Tecnologia

OPPO Find X9 Pro: la nuova frontiera dell’imaging mobile con teleobiettivo Hasselblad da 200MP

Giochi

Suoni, luci e tecnologia: gli accessori Celly che accendono le feste

Giochi

Nintendo Switch 2 in tour per Natale

Moda

Google Pixel e Golden Goose insieme per portare l’AI negli store di tutto il mondo

Motori

“Design the Future”: Audi guida la rivoluzione dell’essenzialità

Motori

Renault presenta il nuovo Trafic E-Tech Electric e le soluzioni “Converted by Renault” a Solutrans 2025

Spettacolo

GIPSY KINGS: sabato 15 il Premio alla Carriera a PABLO REYES

Motori

ASSOGOMMA: dal 15 novembre scatta l’obbligo di pneumatici invernali

Spettacolo

Gianluca Grignani celebra 30 anni di “Destinazione Paradiso” con un’edizione speciale
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

Shakira torna in versione Gazelle per il nuovo video musicale “Zoo” di Zootropolis 2

Il ritorno a Zootropolis ha il suono energico e sofisticato di “Zoo”, la nuova canzone originale interpretata da Shakira per il film d’animazione Zootropolis...

2 ore ago

Spettacolo

Il mondo celebra l’album dei PINK FLOYD “Wish You Were Here”

Il mondo torna a celebrare uno dei capolavori assoluti della storia del rock: “Wish You Were Here” dei Pink Floyd compie cinquant’anni e Sony...

5 ore ago

Spettacolo

GIPSY KINGS: sabato 15 il Premio alla Carriera a PABLO REYES

Il prossimo 15 novembre, Pablo Reyes, membro fondatore dei leggendari Gipsy Kings, riceverà un Premio Speciale alla Carriera durante la 22ª edizione del Montecarlo...

6 ore ago

Spettacolo

Gianluca Grignani celebra 30 anni di “Destinazione Paradiso” con un’edizione speciale

Dal 5 dicembre 2025 i fan di Gianluca Grignani potranno rivivere uno dei capitoli più amati della musica italiana. “Destinazione Paradiso”, l’album che nel...

7 ore ago