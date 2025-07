Domani i DELTA V in concerto a Bologna con il tour “NAZISTI DELL’ILLINOIS”

Il celebre gruppo elettronico italiano, DELTA V, si prepara a incantare il pubblico al Botanique Festival di Bologna. L’evento, previsto per domani, venerdì 4 luglio, vedrà il debutto del tour “Nazisti dell’Illinois”, un viaggio musicale che promette di stupire i fan con un mix di brani nuovi e pezzi classici rivisitati. L’appuntamento avrà luogo in via Filippo Re, con inizio alle ore 21.30.

A calcare il palco saranno Carlo Bertotti (synth, basso), Flavio Ferri (chitarra, synth), Marti (voce), Nicola Manzan (chitarra e violino) conosciuto per le collaborazioni con Bologna Violenta, Baustelle e Teatro degli Orrori, Simone Filippi (batteria) già noto per Ustmamo, CCCP e Gianni Maroccolo, e Vladimir Jagodic come sound engineer.

Dal 2019, anno di uscita dell’album “Heimat”, il mondo musicale e non solo ha affrontato numerosi cambiamenti. I DELTA V hanno quindi sentito la necessità di tornare in scena con nuove melodie e storie da raccontare. “Nazisti dell’Illinois”, insieme ai brani che seguiranno, rappresenta un’evoluzione naturale del precedente album e del loro percorso artistico: nasce dallo stesso sguardo critico e dalla volontà di andare in profondità, scavando ogni volta sotto la superficie delle cose”, affermano i membri del gruppo.

Durante lo spettacolo, il pubblico potrà ascoltare “oltre al brano ‘Nazisti dell’Illinois’, brani tratti dai nostri album precedenti, ma in una veste completamente rinnovata”, dichiarano i DELTA V. “Abbiamo costruito la scaletta come farebbe un DJ, mixando i nostri pezzi con campionamenti e sequenze ispirate agli artisti e ai generi che ci hanno influenzato nel tempo. Oltre ai nostri brani più noti, eseguiremo anche canzoni dei primi album che non suonavamo da anni.”

Il tour proseguirà con due ulteriori date: il 2 agosto al Festival della Musica Indipendente di Pellegrino Parmense (Parma) e il 30 agosto a Terenzano del Friuli (Udine).

Con trent’anni di carriera alle spalle, i DELTA V continuano a essere una presenza iconica nella scena musicale italiana. Il duo fondatore, composto da Carlo Bertotti e Flavio Ferri, ha dato vita a questo progetto negli anni ’80, siglando il primo contratto discografico nel 1995. L’esordio con l’album “Spazio” nel 1998, così come il successo del singolo “Se telefonando”, ha consacrato il gruppo. Da allora, la loro carriera è stata un crescendo di successi e sperimentazioni.

Dopo un lungo periodo di pausa iniziato nel 2008, il gruppo è tornato sulle scene nel 2018, rinnovando la propria formazione con l’ingresso della cantante Marti. L’album “Heimat” del 2019 ha segnato un nuovo capitolo della loro carriera, unendo la critica musicale a una narrazione più contemporanea. Ora, con “Nazisti dell’Illinois”, i DELTA V puntano a consolidare la loro posizione nella musica elettronica, offrendo performance dal vivo che intrecciano nostalgia e innovazione.