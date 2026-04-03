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Domani sera a “Quarta Repubblica” l’intervista esclusiva di Nicola Porro a Boris Johnson

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Questa sera torna in prima serata su Retequattro l’appuntamento con “Quarta Repubblica”, il talk show condotto da Nicola Porro e dedicato all’approfondimento politico e d’attualità. La puntata promette di offrire un dibattito denso di spunti, analisi e confronti, arricchito da un’intervista imperdibile all’ex primo ministro britannico Boris Johnson.

Al centro della serata, lo scontro politico tra governo e opposizioni che si è acceso dopo l’informativa della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Parlamento. I riflessi di questo confronto istituzionale saranno analizzati in studio con ospiti di primo piano, pronti a commentare le implicazioni e le prospettive politiche che ne derivano.

Successivamente, l’attenzione si sposterà sull’intervista a Boris Johnson, un’occasione per ripercorrere con l’ex premier britannico i momenti salienti della sua esperienza politica, le sue opinioni sullo scenario internazionale e le sfide del presente. L’intervista, curata personalmente da Porro, si preannuncia come uno dei momenti più attesi della puntata.

Nel corso della trasmissione, spazio anche a un approfondimento sullo scandalo delle mascherine durante l’emergenza Covid. Saranno illustrati i retroscena di una vicenda complessa, tra intrecci economici e indagini che hanno coinvolto imprese e istituzioni, con testimonianze dirette dei protagonisti di quegli eventi.

La serata si concluderà con un focus dedicato alla tragedia di Crans Montana, di cui verranno presentati gli ultimi sviluppi giudiziari che coinvolgono Jacques Moretti. Un momento di ricostruzione e aggiornamento su una storia che ha scosso profondamente l’opinione pubblica.

Parteciperanno al dibattito, tra gli altri, Alessandro Sallusti, Francesco Verderami, Maddalena Oliva, Andrea Giurcin, Maurizio Belpietro, Dario Bianchi, Simonetta Matone, Umberto Marcucci e Giuseppe Cruciani. Voci differenti e punti di vista contrapposti arricchiranno un confronto che si preannuncia vivace e denso di contenuti.

Ancora una volta, “Quarta Repubblica” si conferma un appuntamento centrale nel panorama dell’informazione televisiva italiana, in grado di coniugare attualità, politica e approfondimento giornalistico con un approccio critico e rigoroso. L’appuntamento è fissato per domani sera, lunedì 13 aprile, in prima serata su Retequattro.

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