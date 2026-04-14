Domani sera su Realpolitik approfondimento su crisi energetica ed eredità politica europea

Domani sera, in prima serata su Retequattro, torna l'appuntamento con Realpolitik, condotto da Tommaso Labate, con una puntata dedicata ad alcuni degli scenari politici di maggior rilievo dell'attualità.

Al centro dell'analisi vi sarà il rischio energetico, innescato dal blocco dello stretto di Hormuz, snodo vitale per il traffico internazionale di petrolio e gas. Le conseguenze di questa crisi saranno valutate alla luce degli effetti sui mercati europei ed internazionali, sottolineando le preoccupazioni per la sicurezza degli approvvigionamenti e gli impatti sulle economie dei principali paesi occidentali.

Un altro tema chiave sarà l'esito delle elezioni in Ungheria, che hanno segnato la fine dell'era Orban. Il dibattito approfondirà le implicazioni per l'equilibrio politico dell'Est Europa e le possibili ripercussioni sui rapporti tra Bruxelles e Budapest.

Non mancherà uno sguardo al confronto internazionale, con il botta e risposta tra il presidente americano Donald Trump e Papa Leone XIV, in un inedito scontro a distanza tra la politica statunitense e il Vaticano.

A commentare l'attualità politica e culturale sarà, come di consueto, Giampiero Mughini. La fotografia dell'opinione pubblica sarà invece affidata ai sondaggi condotti da Alessandra Ghisleri.

Tra gli ospiti della serata figurano autorevoli protagonisti del panorama politico e mediatico: Fausto Bertinotti, Lucia Annunziata, Angelo Bonelli, Giovanni Donzelli e Carlo Calenda. La varietà dei punti di vista promette un confronto vivace e plurale sulle grandi questioni che segnano il dibattito nazionale e mondiale.