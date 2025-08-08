Connect with us

Spettacolo

Don Joe lancia il Singolo “TAXI” con RRARI DAL TACCO e Low-Red

Published

Don Joe, il leggendario producer multiplatino tra i padri fondatori del rap italiano, è pronto a conquistare la scena musicale con il suo nuovo singolo “TAXI”. Dopo il successo di “Il Protettore” con Young Hash e Melons, Don Joe continua a dimostrare la sua capacità di rinnovarsi e rimanere attuale nel panorama musicale.

*TAXI*, realizzato in collaborazione con RRARI DAL TACCO e Low-Red, sarà disponibile ovunque a partire da questa notte all’una. Questa nuova uscita non solo mette in luce il talento dei due rapper emergenti, ma anche l’abilità di Don Joe di creare sound unici e trascinanti. Il singolo, prodotto da Warner Music Italy, promette di essere una delle tracce più magnetiche dell’estate, fondendo le personalità di RRARI DAL TACCO e Low-Red con un beat incalzante.

*Il singolo è un viaggio tra rime e incastri coinvolgenti che raccontano vite vissute intensamente tra Puglia e Sardegna, con un ritornello di Low-Red che si candida a diventare un inno per gli amanti del genere*. Le strofe esplorano le radici e le esperienze personali dei due artisti, con Low-Red che inserisce riferimenti alla traccia “CC” della DPG.

Don Joe non è nuovo al supporto degli artisti emergenti. Ha recentemente lanciato “Il Protettore Challenge”, invitando i giovani artisti a cimentarsi con il beat del suo precedente singolo. Il vincitore avrà l’opportunità di lavorare in studio con Don Joe e ricevere consigli preziosi da uno dei mostri sacri dell’hip hop italiano.

Nato a Milano nel 1975, Luigi Florio, conosciuto come Don Joe, si è imposto sulla scena musicale negli anni ’90 grazie alla sua passione per l’hip-hop. Fondatore dei Club Dogo, è diventato un punto di riferimento nel rap italiano, producendo brani iconici e collaborando con numerosi artisti di spicco. Oggi, con il rilascio di “TAXI”, Don Joe conferma ancora una volta il suo ruolo di mentore e innovatore nella musica rap, offrendo una piattaforma ai nuovi talenti per emergere e lasciare un segno nella scena musicale italiana.

