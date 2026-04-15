Dritto e rovescio: in primo piano Trump, Meloni e le tensioni internazionali

Dritto e rovescio analizza domani sera le ripercussioni delle decisioni di Trump, lo strappo con Meloni, occupazioni abusive e il caso Mastrapasqua.

Domani sera a Dritto e rovescio su Retequattro verrà offerta un'analisi approfondita del complesso scenario internazionale attuale. Sotto la conduzione di Paolo Del Debbio, il talk show di prima serata si concentrerà sull'influenza crescente delle decisioni di Donald Trump e sulle ripercussioni che queste scelte comportano a livello globale e per l'Italia, in particolare dopo il recente strappo con Giorgia Meloni.

La puntata dedicherà inoltre spazio al delicato tema delle occupazioni abusive, portando in primo piano il caso di un nuovo stabile occupato da gruppi antagonisti e le conseguenze che ne derivano per i cittadini, costretti spesso a sostenere i relativi costi.

Sarà inoltre discussa la questione della sicurezza, con riflessioni sul recente episodio avvenuto a Massa e un focus sul caso di Manuel Mastrapasqua. Interverranno la madre e la sorella di Mastrapasqua, che continuano a chiedere giustizia, mantenendo viva l'attenzione su questa vicenda.

Tra gli ospiti attesi in studio ci saranno rappresentanti di diversi schieramenti politici, tra cui Carlo Fidanza (Fratelli d'Italia), Davide Faraone (Italia Viva), Claudio Borghi (Lega), Massimiliano Salini e Sara Kelany (Forza Italia), Giorgio Cremaschi (Potere al Popolo) e Andrea Romano (Partito Democratico). Il confronto promette di essere acceso e ricco di spunti per comprendere meglio le dinamiche in atto sia sul piano internazionale che su quello interno.