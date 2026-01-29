“DTF St. Louis”: la nuova serie HBO Original debutta in Italia il 2 marzo

La piattaforma HBO Max ha annunciato l’arrivo di una nuova produzione originale destinata a catturare l’attenzione del pubblico internazionale. “DTF St. Louis”, limited series creata da Steven Conrad — già noto per “Patriot” — debutterà a livello globale su HBO il 1° marzo 2026 e sarà disponibile in Italia in esclusiva su HBO Max dal 2 marzo 2026. La serie sarà composta da sette episodi distribuiti con cadenza settimanale, con la conclusione in programma prima del lancio della terza stagione di “Euphoria”.

La trama si presenta densa di tensioni emotive e sfumature drammatiche. Si tratta di una limited series che racconta un triangolo amoroso tra tre adulti in crisi di mezza età, il quale porterà inevitabilmente alla morte di uno di loro. Questo intreccio promette di esplorare dinamiche umane complesse, mettendo in risalto i temi della fragilità e delle scelte che possono cambiare un destino.

Il cast principale è composto da nomi di primo piano del cinema e della televisione internazionale: Jason Bateman, David Harbour e Linda Cardellini. Accanto a loro figurano Richard Jenkins, Joy Sunday, Arlan Ruf, Peter Sarsgaard e Chris Perfetti. Una combinazione di talenti in grado di garantire al progetto una forte identità narrativa e interpretativa.

La serie è scritta e diretta dal suo showrunner Steven Conrad, che figura anche tra i produttori esecutivi insieme a Jason Bateman e David Harbour. A questi si affiancano Todd Black, Jason Blumenthal e Steve Tisch per Escape Artists, Molly Allen, Bruce Terris, Michael Nelson e Michael Costigan per Bateman’s Aggregate Films. Tra i produttori figurano inoltre KC Wenson per Bravo Axolotl, Jennifer Scher per Elephant Pictures e James Lasdun, in collaborazione con MGM Television.

La produzione di “DTF St. Louis” si inserisce nella linea di contenuti di alta qualità offerti da HBO Max, la piattaforma globale di streaming di Warner Bros. Discovery. La sua offerta include storie originali e coinvolgenti che spaziano dalle serie scripted ai film, dai documentari al true crime, fino all’animazione per adulti e agli eventi sportivi e live, dove disponibili. HBO Max è la casa di brand prestigiosi come HBO, Warner Bros., Max Originals, DC e Harry Potter, oltre a serie iconiche come “Friends” e “The Big Bang Theory”, tutte riunite in un’unica piattaforma.

In sintesi, “DTF St. Louis” si preannuncia come uno dei titoli più attesi del 2026, capace di fondere dramma, introspezione e suspense grazie alla firma di Steven Conrad e a un cast d’eccezione. L’appuntamento per gli spettatori italiani è fissato per il 2 marzo 2026 su HBO Max.