Il duo Dèmodè lancia il video di Orbita: un viaggio tra dance e folk in bianco e nero

Da oggi è online il video di Orbita, il nuovo singolo firmato dal duo Dèmodè, formato dalla cantautrice e chitarrista Julie e dal dj, produttore e autore Anthony Louis. La nuova produzione segna una tappa importante per i due artisti che, dopo anni di collaborazione e profonda amicizia, hanno scelto di unire definitivamente le proprie strade creando una proposta musicale originale che mescola elementi dance e folk.

Il videoclip di Orbita cattura lo spettatore con un'estetica sofisticata, giocata su un elegante bianco e nero dal sapore rétro. Le immagini trasportano in una Torino elegante, sospesa nel tempo e avvolta nell'atmosfera notturna. I protagonisti percorrono le strade silenziose a bordo di un'auto d'epoca, in un viaggio emotivo tra distanze, tensioni e connessioni irrisolte.

L'approccio minimale e ricercato del video alterna performance musicali a inquadrature intime e introspettive, dando importanza allo sguardo, ai silenzi e alla fisicità dei personaggi. Il tema centrale del brano, la difficoltà di esporsi e aprirsi nelle relazioni contemporanee, viene reso attraverso una narrazione visiva intensa e raffinata.

Nati ufficialmente a febbraio 2025, Dèmodè è il risultato della fusione dei mondi musicali di Julie (Giulia Luzzi), appassionata di blues, country e cantautorato italiano, e Anthony Louis (Antonio Tolo), dj con radici nel funk, nell'R&B e nella disco. Il progetto si distingue anche dal vivo, grazie all'uso originale di vinili e consolle di ultima generazione, senza dimenticare strumenti come chitarra e flauto che aggiungono profondità agli arrangiamenti.

Dèmodè si confermano tra le nuove realtà più interessanti della scena pop italiana indipendente. Dopo l'esordio nel 2025 con i singoli Omeotermia e Ottovolante e la partecipazione a importanti concorsi come il San Marino Song Contest 2026, il duo continua a evolversi, dimostrando carattere e versatilità. Orbita rappresenta il nuovo tassello di un percorso artistico che guarda al futuro senza dimenticare la forza evocativa delle radici musicali.