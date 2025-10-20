DYSTINCT: è uscito il nuovo e atteso singolo “YAMA”

Con oltre un miliardo di stream all’attivo e un tour mondiale completamente sold-out lo scorso anno, DYSTINCT, il talentuoso hitmaker belga-marocchino, ha appena lanciato il suo nuovo singolo “YAMA”. Questo brano è accompagnato da un entusiasmante video ufficiale disponibile online, e promette di essere un ulteriore passo nel consolidare la sua presenza sulla scena musicale internazionale.

“YAMA” alza ulteriormente il livello di innovazione musicale per DYSTINCT, mescolando il ritmo irresistibile del reggaeton con le sonorità ipnotiche del chobi iracheno, creando un mix originale e coinvolgente. La canzone narra la storia intensa di una cotta vissuta dall’artista, presentata con l’emozionante frase “I don’t want anyone but her! / Non voglio nessuno tranne lei!”.

Il teaser di “YAMA“, pubblicato sui social network, ha rapidamente catturato l’attenzione dei fan, scatenando un trend virale su TikTok. In appena due settimane, più di 20.000 video sono stati creati dai fan di tutto il mondo, alimentando ulteriormente l’attesa per il brano. Ogni giorno, circa 500 nuovi video continuano a emergere, sostenuti da un beat coinvolgente e una coreografia ben riconoscibile.

DYSTINCT ha presentato “YAMA” per la prima volta dal vivo al Palladium di Colonia, un concerto sold-out che ha visto la partecipazione di 4.000 spettatori pronti a cantare a memoria ogni parola del brano. Questo evento ha amplificato ulteriormente l’attesa per l’uscita ufficiale del singolo.

Sul fronte dei concerti dal vivo, DYSTINCT è attualmente impegnato nel suo “*BABABA WORLD TOUR*”, esibendosi in 17 città di 10 nazioni diverse, di fronte a oltre 40.000 fan entusiasti. In Italia, l’unica data confermata del tour si terrà il 3 novembre 2025 al Fabrique di Milano, un evento imperdibile per i suoi fan italiani.

Sono questi successi a consolidare la posizione di DYSTINCT come uno dei nomi più influenti della musica pop europea e mondiale. Con il suo album del 2024 “LAYALI”, ha superato i 500 milioni di streaming e il suo brano “Spider” con **GIMS** ha conquistato la Francia e oltre 50 paesi, celebrato con 4 certificazioni diamante.

Oltre ai premi e riconoscimenti ottenuti, che includono apparizioni su Rolling Stone e in copertina su Billboard Arabia, DYSTINCT continua a ridefinire la scena musicale globale. Il suo ultimo album “BABABA WORLD“, pubblicato nel 2025, rappresenta un nuovo momento di svolta nella sua carriera. Con collaborazioni con artisti di fama mondiale come **J BALVIN** e **French Montana**, l’album ha già superato i 400 milioni di streaming, debuttando tra le prime posizioni delle classifiche globali.

DYSTINCT continua a essere un punto di riferimento culturale, un visionario capace di fondere tradizioni musicali diverse in una musica che parla a tutti, senza confini. È un ambasciatore culturale che ispira la nuova generazione di artisti arabi in tutto il mondo, un simbolo di fusione tra tradizione e modernità.