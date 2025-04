È disponibile in digitale “BIG BOY”, il nuovo brano di TOMMY KUTI.

TOMMY KUTI ha fatto il suo ritorno sulle scene discografiche con il brano “BIG BOY”. Prodotto da Freecom Hub, il singolo è disponibile in digitale e racconta la storia di un giovane afroitaliano, un viaggio emotivo attraverso le sconfitte e i successi che lo hanno portato dalla marginalità alla realizzazione dei suoi sogni.

“Big Boy è la mia storia – il racconto di come, da giovane afroitaliano, sono passato da lavori precari a fare le cose che sognavo. Attraverso esperienze personali e culturali, celebro l’emancipazione e la determinazione nel superare le avversità”- ha dichiarato l’artista.

Nato in Nigeria e trasferitosi in Italia a soli due anni, Tommy Kuti ha raggiunto la notorietà nel panorama musicale italiano. Dopo essersi laureato a Cambridge, ha fondato il collettivo Mancamelanina a Brescia e ha firmato con Universal, diventando uno dei primi artisti di seconda generazione a far parte di una label multinazionale in Italia. La sua carriera è costellata di successi, collaborazioni illustri e progetti che celebrano la cultura afroitaliana.

Il brano “Big Boy” rappresenta un inno all’identità afroitaliana, un mix di culture nigeriana e italiana che si fondono per creare una narrazione autentica e coinvolgente. Attraverso la musica e le sue esperienze personali, Tommy Kuti si pone come portavoce di una generazione determinata a conquistare il proprio spazio nella società contemporanea.

Tommy Kuti continua a lasciare il segno nel panorama musicale e culturale italiano, esplorando temi universali come identità, appartenenza e le sfide legate alle proprie origini. La sua musica è un ponte tra culture, un messaggio di emancipazione e resilienza che risuona in un pubblico sempre più vasto e diversificato.

Con “Big Boy”, Tommy Kuti conferma il suo status di artista poliedrico e visionario, un talento da tenere d’occhio nell’industria musicale contemporanea. Con il suo mix unico di sonorità e testi significativi, si candida come voce autentica e innovativa capace di lasciare un’impronta duratura nel panorama dell’Afrobeats italiano.