È disponibile in digitale PREGHIERA PUNK, il nuovo brano di DAVIDE MANCINI

È disponibile in digitale il nuovo brano del cantautore valdostano Davide Mancini, intitolato “Preghiera Punk”. Registrata da Massimo Spinosa, uno dei bassisti più stimati della scena musicale italiana, noto per le collaborazioni con artisti di spicco come Mauro Pagani e Fabrizio De André, questa canzone è dedicata a Paolo Salandini, storico amico dell’artista ed ex membro della tour band di Luciano Ligabue, scomparso recentemente.

“Preghiera Punk” si presenta come un grido di libertà, sfidando le convenzioni e celebrando l’orgoglio di chi resiste. “È un brano che racconta la difficoltà e la fierezza di chi ha investito il proprio tempo nell’utopia e nella poesia del quotidiano,” ha dichiarato Mancini. “È un inno dedicato a chi si è occupato di libertà e non di potere.” Il pezzo intreccia la trascendenza e la spiritualità con l’anima del punk, evocando ribellione e la capacità di dire di no alle logiche dominanti.

Davide Mancini ha iniziato la sua carriera musicale come batterista con la O’Connel Street Band, per poi diventare il frontman dei Celtica, un gruppo etno-rock che ha riscosso notevole successo in tutta Italia. Dopo il loro scioglimento, Mancini ha intrapreso una carriera da cantautore che lo ha portato a esibirsi in vari paesi, tra cui Francia, Spagna, Stati Uniti e Asia. È stato protagonista di diversi festival musicali prestigiosi e ha avuto l’onore di aprire i concerti per artisti del calibro di Bruno Lauzi e dei La Crus.

Il suo primo album, “Madame Gerbelle”, ha ricevuto ampi consensi di pubblico e critica, mantenendo una presenza costante nella Top Ten della classifica ufficiale europea Indie Music Like. Il suo secondo album, “Poesia e Democrazia”, ha ulteriormente consolidato la sua carriera artistica, culminando con la partecipazione al Festival della Musica Indipendente di Faenza.

Con “Aosta Capitale” e “Preghiera Punk”, Davide Mancini dimostra una continua evoluzione artistica, rendendo omaggio alla sua città natale e agli ideali di libertà che hanno caratterizzato il suo percorso musicale. “Preghiera Punk” si erge come un potente inno per chi ha scelto di vivere al di fuori delle logiche di potere, offrendo un messaggio riflessivo e incoraggiante per tutti gli ascoltatori.