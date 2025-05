È disponibile in radio e in digitale “INDELEBILE”: il nuovo brano della cantautrice CECILIA LAROSA

La cantautrice italiana Cecilia Larosa ha lanciato il suo ultimo singolo, “Indelebile”, ora disponibile sia in radio che sulle piattaforme digitali. Prodotto da Piero Cassano e scritto da Edoardo Benevides Costa e Cecilia stessa, il brano si distingue per un sound fresco e travolgente che evoca l’essenza delle serate estive. “Sei come un segno su di me, nascosto ma indelebile. Questa notte non ho più risposte, mi fai andare in crash”: sono queste le parole che sintetizzano la natura di un amore effimero ma incisivo, l’anima di “Indelebile”.

La canzone esplora il tema degli amori fugaci, quelli capaci di lasciare un segno profondo nonostante la loro breve durata. Tra melodie avvolgenti e beat che coinvolgono, il brano diventa un inno a quei momenti intensi e fugaci che parlano specialmente alle nuove generazioni. «Siamo sempre di corsa, e spesso non ci accorgiamo di quante cose ci attraversano – racconta Cecilia – Alcune passano in fretta, altre restano. E quelle che restano, non sempre sono perfette, ma sono vere. È proprio per questo che ho scritto il mio nuovo singolo, “Indelebile”».

Cecilia Larosa si è avvicinata alla musica già in tenera età, dimostrando fin da bambina una passione per il canto e il pianoforte. Influenzata dalle potenti voci di cantanti come Celine Dion, Whitney Houston, Giorgia, Elisa e Adele, ha affinato il suo talento e la sua espressività vocale attraverso studi intensivi. A 14 anni ha iniziato a studiare canto privatamente, mentre proseguiva lo studio del pianoforte al Conservatorio “S. Giacomantonio” di Cosenza. Successivamente, ha conseguito il diploma in Canto Jazz presso il Conservatorio “F. Torrefranca” di Vibo Valentia e ha continuato la sua specializzazione in Canto Pop-Rock.

Nel suo percorso artistico, Cecilia ha partecipato a numerosi concorsi canori e si è esibita dal vivo, consolidando una carriera promettente nel panorama musicale italiano. Dal vivo, ha avuto l’opportunità di aprire concerti di artisti come Loredana Bertè e Vasco Brondi, e ha collaborato con il gruppo Matia Bazar e Federico Zampaglione dei Tiromancino.

La crescita professionale di Cecilia è il frutto di esperienze variegate e arricchenti, tra cui il contributo volontario come insegnante di pianoforte e canto in un’associazione, che le ha permesso di sperimentare il potere educativo e trasformativo della musica. Il singolo “Indelebile” si inserisce quindi in un discorso artistico sincero e appassionato, capace di parlare alle emozioni di chi lo ascolta.

Cecilia Larosa è presente sui social media, dove continua a condividere la sua musica e il suo percorso artistico con un pubblico sempre più vasto e affezionato.