Connect with us

Hi, what are you looking for?

Giochi

EA SPORTS FC 26: svelati i Classic XI Team e il ritorno dello Showcase gratuito

Published

EA SPORTS ha annunciato oggi i Classic XI Team di FC 26, riportando in campo alcune delle leggende più iconiche della storia del calcio mondiale. Si tratta di uno dei contenuti più attesi dell’anno, pensato per offrire ai fan l’opportunità di rivivere le epoche d’oro di club e campionati attraverso formazioni leggendarie disponibili nelle modalità Calcio d’inizio e Calcio d’inizio Rush.

I Classic XI Team includono selezioni storiche dedicate a Chelsea, Juventus, Bayern Monaco, Liverpool, Real Madrid, Premier League, Bundesliga, LALIGA EA SPORTS, Serie A e Ligue 1 McDonald’s. Un panorama di stelle che attraversa decenni di calcio e che permette ai giocatori di riscoprire – o scoprire per la prima volta – i campioni che hanno segnato un’era.

La selezione dedicata alla Serie A riunisce alcuni dei più grandi protagonisti del calcio italiano e internazionale. A difendere i pali c’è Gianluigi Buffon, unanimemente considerato uno dei migliori portieri di tutti i tempi. La retroguardia ospita mostri sacri come Cafu, Paolo Maldini, Fabio Cannavaro e Gianluca Zambrotta, simboli di professionalità e carisma.

Il centrocampo della Serie A Classic XI è un concentrato di talento assoluto: Ruud Gullit, Andrea Pirlo e Zinedine Zidane, fuoriclasse che hanno riscritto i canoni della tecnica e della visione di gioco. In avanti prende forma un tridente che appartiene alla storia del calcio: Alessandro Del Piero, Ronaldo e Diego Armando Maradona, un mix irripetibile di fantasia, gol e leadership.

La formazione dedicata alla Juventus celebra un club che ha dominato per decenni il calcio italiano ed europeo. Oltre ai nomi condivisi con la Serie A, il Classic XI bianconero schiera icone come Lilian Thuram, Giorgio Chiellini, Roberto Baggio e Gianluca Vialli, affiancate dall’attuale capitano Manuel Locatelli. Una formazione che rappresenta più di una squadra: è una vera antologia della storia juventina.

Secondo Jeff Sharma, Vice President of Brand di EA SPORTS FC, l’obiettivo è quello di “dare vita a squadre leggendarie sia per chi ha vissuto la carriera di questi campioni, sia per una nuova generazione di tifosi”.

In contemporanea con l’annuncio dei Classic XI, EA SPORTS ha pubblicato a livello globale il FC 26 Showcase, una versione gratuita del gioco pensata come esperienza di anteprima. Disponibile su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Amazon Luna, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, lo Showcase permette di provare alcune modalità come Impara a Giocare, Kick-Off con un numero limitato di club e Clubs Rush con progressione ridotta.

Si tratta di un modo semplice e immediato per testare il gameplay di EA SPORTS FC 26 prima di passare al titolo completo, con la possibilità di trasferire i progressi effettuando l’upgrade sulla stessa piattaforma e con lo stesso EA Account.

Con i Classic XI Team e lo Showcase gratuito, EA SPORTS FC 26 si posiziona come uno dei capitoli più ricchi e nostalgici della serie. La community è invitata a discutere, votare e proporre le proprie leggende preferite attraverso i canali social ufficiali, contribuendo a definire il futuro del gioco.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

NEGRITA: prende il via il “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”

Motori

Volkswagen lancia il “Black Month 99”: Polo, Taigo e Nuova T‑Cross a 99 euro al mese

Motori

Piaggio Group conquista EICMA 2025: una raffica di novità per scooter e moto

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre

Motori

Kia svela il PV5 Cargo come pioniere della mobilità sostenibile a Ecomondo 2025

Giochi

AnotheReality presenta 2121 Arcade: VR Bullet Hell. Il corpo è il controller

Motori

Kawasaki Ninja ZX-10R e ZX-10RR 2026: oltre ogni Limite

Motori

Suzuki presenta a EICMA 2025 la nuova SV-7GX

Motori

DFSK amplia la gamma E5 PHEV in Italia con due nuovi allestimenti: Business e Luxury

Motori

Jeep: Avenger è sempre leader del mercato SUV in Italia

Spettacolo

Alice Alison: disponibile in radio e in digitale “JE NE ME VOIS PLUS”

Motori

Dacia Duster MY26: via agli ordini per i motori Hybrid 155 e Mild Hybrid 140

Motori

Alpine A110 R Ultime: l’auto più estrema nella storia del marchio

Giochi

Let’s Sing 2026: la nuova era del karaoke è iniziata

Spettacolo

CHIELLO per la prima volta è in gara al Festival di Sanremo 2026

Test

Suzuki Swift Hybrid 1.2 Top: la nostra prova su strada

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Giochi

Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione introduce MegaZeraora, la nuova e potente MegaEvoluzione

Spettacolo

FABRI FIBRA: in partenza domani il tour nei Superclub italiani

Tecnologia

Samsung Trend Radar 2025: stare a casa è il nuovo trend per Gen Z e Millennials

Spettacolo

Spotify Wrapped 2025: Bad Bunny domina il mondo, Sfera Ebbasta guida l’Italia

Moda

Avant Toi a Pitti Immagine Uomo: un ritorno alle origini con “Rooted Ritual Paths”

Giochi

EA SPORTS FC 26: svelati i Classic XI Team e il ritorno dello Showcase gratuito

Spettacolo

Umberto Tozzi saluta il pubblico con “L’Ultima Notte Rosa – La Grande Festa” su Canale 5

Spettacolo

Brunori Sas firma la canzone originale “Attitudini: nessuna” per Aldo, Giovanni e Giacomo

Spettacolo

Jungle Julia debutta con “Vespro”: un doppio episodio tra corpo e oscurità

Spettacolo

X Factor 2025: la finale da Piazza del Plebiscito con Giorgia, Laura Pausini e Jason Derulo

Motori

Nuovo Toyota bZ4X: più potenza, autonomia e comfort per il SUV elettrico

Spettacolo

Gorizia Live: una grande festa musicale per celebrare GO! 2025

Motori

5 cilindri Audi: una storia di successo

Spettacolo

HBO Max debutta ufficialmente in Italia con un’offerta esclusiva e contenuti imperdibili

Motori

La Suzuki RM-Z450: vent’anni di successi senza fine

Spettacolo

IL NATALE DI RAIPLAY BAMBINI è online sulla piattaforma streaming Rai

Società

Educare nel mondo dei videogiochi con Nintendo e Stefania Andreoli

Motori

Citroën: una crescita costante e una gamma sempre più completa

Giochi

Kagawa-Kai completa il roster di Screamer: il torneo di corse più atteso del 2026

Spettacolo

Apple Music e Shazam rivelano le hit del 2025: Olly e ROSÉ & Bruno Mars dominano le classifiche

Spettacolo

“Dead Poets Club”: quando l’intelligenza artificiale incontra la poesia e la musica

Giochi

MegaLucario Z debutta in Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Società

Educare nel mondo dei videogiochi con Nintendo e Stefania Andreoli

Giocare non è solo un passatempo, ma può diventare un’occasione di crescita e apprendimento, se accompagnato da una guida consapevole. Nintendo Italia, da sempre...

16 ore ago

Giochi

Kagawa-Kai completa il roster di Screamer: il torneo di corse più atteso del 2026

Milestone ha annunciato oggi l’ingresso di Kagawa-Kai nel roster di Screamer, completando la formazione delle quindici squadre pronte a sfidarsi nel più grande torneo...

17 ore ago

Giochi

MegaLucario Z debutta in Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione

The Pokémon Company ha annunciato oggi la scoperta di un nuovo e potente Pokémon: MegaLucario Z, che farà il suo debutto in Leggende Pokémon:...

18 ore ago

Giochi

Nintendo porta la nuova Switch 2 e i suoi titoli di punta al festival EVO di Macerata

Dal 5 al 7 dicembre 2025, Nintendo sarà protagonista al festival “EVO – Linguaggi del gioco” di Macerata con una selezione di titoli dedicati...

1 giorno ago