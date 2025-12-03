EA SPORTS FC 26: svelati i Classic XI Team e il ritorno dello Showcase gratuito

EA SPORTS ha annunciato oggi i Classic XI Team di FC 26, riportando in campo alcune delle leggende più iconiche della storia del calcio mondiale. Si tratta di uno dei contenuti più attesi dell’anno, pensato per offrire ai fan l’opportunità di rivivere le epoche d’oro di club e campionati attraverso formazioni leggendarie disponibili nelle modalità Calcio d’inizio e Calcio d’inizio Rush.

I Classic XI Team includono selezioni storiche dedicate a Chelsea, Juventus, Bayern Monaco, Liverpool, Real Madrid, Premier League, Bundesliga, LALIGA EA SPORTS, Serie A e Ligue 1 McDonald’s. Un panorama di stelle che attraversa decenni di calcio e che permette ai giocatori di riscoprire – o scoprire per la prima volta – i campioni che hanno segnato un’era.

La selezione dedicata alla Serie A riunisce alcuni dei più grandi protagonisti del calcio italiano e internazionale. A difendere i pali c’è Gianluigi Buffon, unanimemente considerato uno dei migliori portieri di tutti i tempi. La retroguardia ospita mostri sacri come Cafu, Paolo Maldini, Fabio Cannavaro e Gianluca Zambrotta, simboli di professionalità e carisma.

Il centrocampo della Serie A Classic XI è un concentrato di talento assoluto: Ruud Gullit, Andrea Pirlo e Zinedine Zidane, fuoriclasse che hanno riscritto i canoni della tecnica e della visione di gioco. In avanti prende forma un tridente che appartiene alla storia del calcio: Alessandro Del Piero, Ronaldo e Diego Armando Maradona, un mix irripetibile di fantasia, gol e leadership.

La formazione dedicata alla Juventus celebra un club che ha dominato per decenni il calcio italiano ed europeo. Oltre ai nomi condivisi con la Serie A, il Classic XI bianconero schiera icone come Lilian Thuram, Giorgio Chiellini, Roberto Baggio e Gianluca Vialli, affiancate dall’attuale capitano Manuel Locatelli. Una formazione che rappresenta più di una squadra: è una vera antologia della storia juventina.

Secondo Jeff Sharma, Vice President of Brand di EA SPORTS FC, l’obiettivo è quello di “dare vita a squadre leggendarie sia per chi ha vissuto la carriera di questi campioni, sia per una nuova generazione di tifosi”.

In contemporanea con l’annuncio dei Classic XI, EA SPORTS ha pubblicato a livello globale il FC 26 Showcase, una versione gratuita del gioco pensata come esperienza di anteprima. Disponibile su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Amazon Luna, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, lo Showcase permette di provare alcune modalità come Impara a Giocare, Kick-Off con un numero limitato di club e Clubs Rush con progressione ridotta.

Si tratta di un modo semplice e immediato per testare il gameplay di EA SPORTS FC 26 prima di passare al titolo completo, con la possibilità di trasferire i progressi effettuando l’upgrade sulla stessa piattaforma e con lo stesso EA Account.

Con i Classic XI Team e lo Showcase gratuito, EA SPORTS FC 26 si posiziona come uno dei capitoli più ricchi e nostalgici della serie. La community è invitata a discutere, votare e proporre le proprie leggende preferite attraverso i canali social ufficiali, contribuendo a definire il futuro del gioco.