Moda

Eastpak lancia la collezione Keith Haring 2026: zaini e borse tra arte urbana e cultura pop

Published

Eastpak presenta la nuova collezione Keith Haring x Eastpak, una capsule esclusiva che celebra l’eredità visiva e culturale di Keith Haring, trasformando le sue opere iconiche in zaini, tote bag e accessori dal forte impatto grafico. Un progetto che va oltre la moda e diventa un vero e proprio manifesto di espressione personale, in perfetta sintonia con il DNA del brand.

L’artista newyorkese, protagonista della scena creativa degli anni ’80, ha rivoluzionato il concetto di arte pubblica portando il suo linguaggio visivo tra le metropolitane e le strade di New York City. Linee audaci, colori vibranti e simboli immediatamente riconoscibili hanno abbattuto le barriere tra arte “alta” e cultura popolare, rendendo l’arte accessibile a tutti. A distanza di decenni, quel linguaggio universale continua a influenzare moda, design e cultura urbana in tutto il mondo.

La nuova collezione Eastpak Keith Haring 2026, disponibile dal 12 febbraio in esclusiva su Eastpak.com e dal 17 febbraio presso rivenditori selezionati a livello globale, reinterpreta alcune delle opere più celebri dell’artista. Tra queste spiccano l’iconico cuore simbolo di positività e resilienza e il celebre “Radiant Baby”, emblema di energia, speranza e connessione universale. I motivi grafici prendono vita su una selezione di zaini, borse tote, accessori e articoli da viaggio, fondendo funzionalità e creatività in uno stile distintivo e contemporaneo.

Il 2026 rappresenta inoltre un anno simbolico per l’universo di Haring, segnando l’anniversario del leggendario Pop Shop, lo spazio aperto dall’artista per rendere le sue opere fruibili al grande pubblico. Un’idea rivoluzionaria per l’epoca, che anticipava il concetto di democratizzazione dell’arte e che oggi rivive attraverso questa collaborazione.

Con la capsule Keith Haring x Eastpak, il marchio ribadisce il proprio impegno verso la cultura urbana e l’individualità, offrendo accessori che non sono semplici oggetti di uso quotidiano, ma veri strumenti di espressione.

