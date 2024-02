Eastpak presenta la sua ultima collezione CNNCT

La nuova linea CNNCT di Eastpak è un’elegante fusione di zaini, valigie e accessori di alta qualità, progettati per passare agevolmente dal lavoro alla vita quotidiana.

Per questa stagione, il marchio introduce una serie di nuovi modelli e varianti di colore, che riflettono la dedizione di Eastpak all’innovazione e al tempo stesso rendono omaggio ai suoi modelli classici. La collezione Primavera-Estate 2024 presenta la borsa a tracolla Sheldan e la nuovissima colorazione Accent Marine. La gamma CNNCT si espande con la versatile Tecum Tote, arricchita da due varianti di colori pastello attuali: Turchese e Lilla Matte.

Questa collezione è la fusione perfetta di innovazione e versatilità per i professionisti attenti allo stile, che lavorano e vivono la città e non solo.

CNNCT Wheel

Per i viaggi d’affari e di piacere, il CNNCT Wheel è il bagaglio di ultima generazione, con quattro ruote che girano a 360°, una maniglia telescopica e una custodia imbottita per laptop da 16″ per viaggiare senza problemi e senza fatica.

Sheldan

La borsa a tracolla Sheldan è stata progettata pensando ai professionisti in viaggio per lavoro. Questo modello versatile si può portare con i manici o con la comoda tracolla imbottita. Ideale per il lavoro o il tempo libero, è dotata di una custodia imbottita per laptop da 16 pollici, di un organizer integrato, di un portabottiglie e di una tracolla per agganciarla al bagaglio.

Tecum Tote

Novità di questa stagione, la CNNCT Tecum Tote introduce uno zaino compatto alla gamma. Questo design 2 in 1 è pensato per i lavoratori metropolitani e può essere indossato come uno zaino o trasportato con le maniglie. Inoltre, è dotato di una custodia imbottita per laptop da 14 pollici, di un portabottiglie e di una tasca di sicurezza per il telefono.

La collezione è disponibile sul sito eastpak e alcuni rivenditori selezionati.