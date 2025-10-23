Eastpak x Ghostbusters: la collezione in edizione limitata che celebra Halloween

Eastpak si unisce al fenomeno iconico dei Ghostbusters per una collaborazione esclusiva che fonde l’inconfondibile resistenza del marchio con l’immaginario paranormale del celebre franchise. Una collezione in edizione limitata, perfetta per chi vuole affrontare la stagione di Halloween con un tocco di stile, mistero e divertimento.

La nuova linea Eastpak x Ghostbusters reinterpreta i modelli più amati del brand in chiave spettrale, mescolando dettagli vintage, colori fluo e grafiche ispirate all’universo dei cacciatori di fantasmi. Ogni pezzo della collezione unisce funzionalità e originalità, pensato per accompagnarti nella vita quotidiana con un look unico e irresistibile.

Il leggendario Day Pak’r combina il design classico Eastpak con il celebre logo “No Ghost”, diventando un must-have per i fan del film e per chi ama gli accessori di carattere. L’edizione speciale include anche lo slogan intramontabile “THEY’RE HERE TO SAVE THE WORLD”, rendendo omaggio alla squadra più famosa del paranormale.

Tra i protagonisti della collezione spicca il Padded Pak’r, decorato con la stampa esclusiva GB DOODLE, dove illustrazioni in bianco e nero incontrano vibranti accenti verde ectoplasma. Un design accattivante che cattura perfettamente l’energia dell’universo Ghostbusters. La stessa grafica caratterizza anche l’Oval Single e il Benchmark Single, due astucci compatti e pratici che portano un tocco di ironia e stile soprannaturale tra i banchi o in ufficio.

Per chi cerca qualcosa di più compatto, il Groupie si distingue come portamonete funzionale con logo “No Ghost”, perfetto per chi desidera un accessorio discreto ma riconoscibile. Il modello Orbit, più piccolo del classico Padded Pak’r, riprende lo stesso design con patch e dettagli verde neon, ideale per muoversi in città con leggerezza e stile.

L’iconico Up Roll, invece, adotta una struttura roll-top espandibile, combinando versatilità e spirito Ghostbusters. Le patch ricamate e gli accenti fluo lo rendono perfetto per affrontare qualsiasi “missione paranormale” urbana.

Per i viaggiatori, il Transit’r S rappresenta la scelta ideale: un trolley da cabina dal fascino rétro, decorato con patch Ghostbusters e finiture verde neon. Robusto e pratico, è pensato per chi vuole partire all’avventura con un tocco vintage e cinematografico.

Completano la collezione la borsa a tracolla The One, compatta e dotata di patch iconiche, ideale per trasportare l’essenziale di ogni ghost hunter moderno, e il marsupio Bouncer, funzionale e perfetto per chi desidera libertà di movimento senza rinunciare allo stile.