Connect with us

Hi, what are you looking for?

Giochi

Echoes of the End arriva su PlayStation Plus con un aggiornamento romantico

Published

Echoes of the End, l’affascinante avventura fantasy firmata dallo studio islandese Myrkur Games, debutta oggi su PlayStation Plus di Sony, con un importante aggiornamento che aggiunge una modalità foto e nuovi outfit ispirati a San Valentino. Disponibile per gli abbonati ai piani Extra e Premium, il titolo si arricchisce così di funzioni che promettono di valorizzare ancora di più la sua componente narrativa e visiva.

Pubblicato originariamente nell’agosto 2025 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, Echoes of the End rappresenta il debutto ufficiale di Myrkur Games, uno studio con sede a Reykjavík che ha fatto della narrazione cinematografica e dell’attenzione ai dettagli il proprio marchio distintivo. Il team ha investito anni di sviluppo per creare una pipeline tecnologica all’avanguardia, lavorando su motion capture, fotogrammetria e animazioni delle performance, al fine di garantire una resa autentica e vibrante per ogni scena.

L’aggiornamento in arrivo il 19 febbraio porterà con sé novità di spessore per tutte le piattaforme. Oltre alla nuova modalità foto, che consentirà ai giocatori di immortalare i paesaggi mozzafiato del mondo di Aema, saranno disponibili anche i nuovi costumi tematici di San Valentino per i protagonisti Ryn e Abram, insieme a una serie di correzioni che rendono l’esperienza di gioco più fluida e appagante.

Al centro dell’avventura troviamo Ryn, una maga dotata del potere di dominare una magia antica e instabile. Il suo viaggio per salvare il fratello da un impero brutale la porterà a scoprire una cospirazione che minaccia di scatenare un conflitto dimenticato, trascinando ancora una volta il mondo di Aema nel caos. Basato su Unreal Engine 5, il titolo si articola in dieci capitoli realizzati a mano e offre un racconto che esplora i temi della fiducia, del sacrificio e della redenzione, mescolando azione e introspezione in un’esperienza cinematografica di rara intensità.

Verso la fine del 2025, Myrkur Games aveva già pubblicato la Enhanced Edition del gioco, una revisione gratuita che ha introdotto numerosi miglioramenti richiesti dalla community. Il ritmo più dinamico, la revisione delle animazioni e diversi accorgimenti tecnici hanno contribuito a consolidare il titolo come una delle sorprese più apprezzate dell’anno precedente.

In merito al nuovo traguardo raggiunto, il CEO di Myrkur Games, Halldór Snær Kristjánsson, ha dichiarato: “La nostra community è incredibilmente importante per noi e i suoi preziosi feedback ci hanno aiutato a portare il gioco al livello che avevamo sempre immaginato. Siamo lieti di portare Echoes of the End su PlayStation Plus insieme a nuovi contenuti di gioco come ringraziamento per il supporto dei nostri giocatori, e non vediamo l’ora di vedere la loro creatività con la nuova funzione della modalità foto.”

Con una combinazione di potenza narrativa, estetica raffinata e nuove funzionalità, Echoes of the End si prepara a conquistare una nuova ondata di giocatori. L’arrivo su PlayStation Plus rappresenta un ulteriore passo avanti nella vita di un titolo che continua a evolversi, mantenendo viva la passione di chi crede nel potere delle storie interattive.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Motori

Mercedes‑Benz celebra 140 anni di innovazione con un viaggio epico intorno al mondo

Test

Dacia Bigster: la nostra prova su strada

Tecnologia

Google annuncia un nuovo impegno a sostegno dell’innovazione e della crescita in Italia

Spettacolo

Malika Ayane torna a Sanremo con “animali notturni” e annuncia il tour teatrale

Focus

Kia PV5: arriva in Italia il multispazio elettrico

Motori

“C’è un posto per chi sogna”: Mercedes‑Benz e Sony Pictures Animation insieme per il film “GOAT”

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Motori

Vespa celebra l’Anno del Cavallo con la nuova Vespa 946 Horse

Spettacolo

Ditonellapiaga e Tony Pitony insieme a Sanremo: ironia e swing per la serata delle cover

Società

I Bambini delle Fate portano la fiamma olimpica: un simbolo di inclusione e speranza per Milano Cortina 2026

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta la sua anima romantica al 76° Festival di Sanremo con “I romantici”

Società

“Quarto Grado”: nuovi dubbi sul delitto di Federica Torzullo e aggiornamenti sul caso di Garlasco

Società

“Quarto Grado”: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e i dubbi sull’omicidio Paganelli

Spettacolo

Chiello torna con “Agonia”: il nuovo concept album in uscita il 20 marzo

Spettacolo

Adriano Celentano torna in pista: il suo classico “L’Emozione Non Ha Voce” rinasce nel remix di Samuele Sartini

Sport

Coca‑Cola celebra la “pins mania” olimpica al The Peak di Milano

Spettacolo

PETIT torna ad emozionarci e annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “PERDONAMI” in collaborazione con Mimì

Motori

Genesis: debutto in Italia per il top brand coreano

Turismo

San Valentino in Franciacorta: gusto, eleganza e arte a Villa Baiana

Motori

Dal 550 Spyder alla 911: il contagiri centrale che definisce il DNA Porsche

Senza categoria

Fano accoglie la terza edizione di “Sopravènto”: il festival che unisce musica e mare

Società

Mastella e Di Pietro a confronto sul referendum della giustizia: il dibattito a “Realpolitik”

Spettacolo

The Kid LAROI annuncia un’unica data italiana al Fabrique di Milano nel 2026

Moda

Levi’s lancia la Baby Brooklyn Bag: il denim diventa protagonista dello stile P/E 2026

Tecnologia

NIKON lancia i binocoli Monarch M5, Prostaff P7 e Sportstar EX II

Spettacolo

Bresh annuncia una nuova data a Roma e torna protagonista al Festival di Sanremo

Moda

Vans x OAMC: heritage e performance in chiave contemporanea

Motori

KINTO Italia celebra un anno di successi e crescita nei servizi di mobilità

Giochi

Echoes of the End arriva su PlayStation Plus con un aggiornamento romantico

Società

Mazda Italia e Peter Pan ODV: 17 anni di solidarietà per le famiglie dei bambini oncologici

Motori

Yamaha NMAX 155 Tech MAX 2026: prestazioni superiori e design premium

Tecnologia

Milano Cortina 2026: la tecnologia Samsung connette ogni istante dei Giochi Olimpici Invernali

Motori

Motodays 2026 accende i motori: formazione, test ride e sicurezza al centro dell’evento di Fiera Roma

Motori

Jaecoo 8 SHS-P: una nuova era del fuoristrada di lusso

Spettacolo

Low-Red torna con “Eterno”: un singolo che anticipa l’album “Mario III”

Motori

Citroën Berlingo torna anche diesel: da 23.900 euro per i professionisti

Spettacolo

ATARDE torna con “Palestra (cura di me)”: un viaggio tra fragilità e ironia

Sport

Hyundai corre da Verona a Napoli: energia, sport e condivisione sulle strade italiane

Tecnologia

Samsung porta in Europa la nuova serie Galaxy Book6: potenza, design e intelligenza artificiale
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Giochi

Screamer svela il suo gameplay: adrenalina e narrazione nel futuro di Neo Rey

Milestone ha presentato il nuovo trailer di Screamer, il racing arcade futuristico che promette di portare su schermo una combinazione inedita di velocità, dramma...

4 giorni ago

Giochi

Mario Tennis Fever: frenesia, nuovi personaggi e grandi sfide su Nintendo Switch 2

Il Regno dei Funghi torna a impugnare la racchetta: Mario Tennis Fever è finalmente disponibile in esclusiva su Nintendo Switch 2. Il nuovo capitolo...

5 giorni ago

Giochi

RIDE 6: il nuovo capitolo di Milestone porta il motociclismo virtuale a un livello superiore

Milestone ha annunciato il lancio di RIDE 6, ora disponibile su PlayStation®5, Xbox Series X|S e PC. Il nuovo episodio della celebre saga dedicata...

5 giorni ago

Giochi

HELLDIVERS 2: Oppressione Meccanica porta la guerra nel cuore di Cyberstan

Il nuovo aggiornamento di HELLDIVERS 2 è pronto a espandere l’universo del celebre sparatutto cooperativo con l’arrivo di Oppressione Meccanica, un’espansione che promette di...

6 giorni ago