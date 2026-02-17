Echoes of the End arriva su PlayStation Plus con un aggiornamento romantico

Echoes of the End, l’affascinante avventura fantasy firmata dallo studio islandese Myrkur Games, debutta oggi su PlayStation Plus di Sony, con un importante aggiornamento che aggiunge una modalità foto e nuovi outfit ispirati a San Valentino. Disponibile per gli abbonati ai piani Extra e Premium, il titolo si arricchisce così di funzioni che promettono di valorizzare ancora di più la sua componente narrativa e visiva.

Pubblicato originariamente nell’agosto 2025 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, Echoes of the End rappresenta il debutto ufficiale di Myrkur Games, uno studio con sede a Reykjavík che ha fatto della narrazione cinematografica e dell’attenzione ai dettagli il proprio marchio distintivo. Il team ha investito anni di sviluppo per creare una pipeline tecnologica all’avanguardia, lavorando su motion capture, fotogrammetria e animazioni delle performance, al fine di garantire una resa autentica e vibrante per ogni scena.

L’aggiornamento in arrivo il 19 febbraio porterà con sé novità di spessore per tutte le piattaforme. Oltre alla nuova modalità foto, che consentirà ai giocatori di immortalare i paesaggi mozzafiato del mondo di Aema, saranno disponibili anche i nuovi costumi tematici di San Valentino per i protagonisti Ryn e Abram, insieme a una serie di correzioni che rendono l’esperienza di gioco più fluida e appagante.

Al centro dell’avventura troviamo Ryn, una maga dotata del potere di dominare una magia antica e instabile. Il suo viaggio per salvare il fratello da un impero brutale la porterà a scoprire una cospirazione che minaccia di scatenare un conflitto dimenticato, trascinando ancora una volta il mondo di Aema nel caos. Basato su Unreal Engine 5, il titolo si articola in dieci capitoli realizzati a mano e offre un racconto che esplora i temi della fiducia, del sacrificio e della redenzione, mescolando azione e introspezione in un’esperienza cinematografica di rara intensità.

Verso la fine del 2025, Myrkur Games aveva già pubblicato la Enhanced Edition del gioco, una revisione gratuita che ha introdotto numerosi miglioramenti richiesti dalla community. Il ritmo più dinamico, la revisione delle animazioni e diversi accorgimenti tecnici hanno contribuito a consolidare il titolo come una delle sorprese più apprezzate dell’anno precedente.

In merito al nuovo traguardo raggiunto, il CEO di Myrkur Games, Halldór Snær Kristjánsson, ha dichiarato: “La nostra community è incredibilmente importante per noi e i suoi preziosi feedback ci hanno aiutato a portare il gioco al livello che avevamo sempre immaginato. Siamo lieti di portare Echoes of the End su PlayStation Plus insieme a nuovi contenuti di gioco come ringraziamento per il supporto dei nostri giocatori, e non vediamo l’ora di vedere la loro creatività con la nuova funzione della modalità foto.”

Con una combinazione di potenza narrativa, estetica raffinata e nuove funzionalità, Echoes of the End si prepara a conquistare una nuova ondata di giocatori. L’arrivo su PlayStation Plus rappresenta un ulteriore passo avanti nella vita di un titolo che continua a evolversi, mantenendo viva la passione di chi crede nel potere delle storie interattive.