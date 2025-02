Edoardo Bennato: mercoledì 19 febbraio su Rai1 “Sono solo canzonette”

Un nuovo documentario si prepara a raccontare la straordinaria carriera di Edoardo Bennato, uno dei più grandi cantautori italiani. Il lungometraggio, intitolato “Sono solo canzonette”, sarà trasmesso su Rai1 in prima serata il 19 febbraio e offre uno sguardo intimo sulla vita dell’artista ribelle.

Edoardo Bennato, definito come il pirata del rock made in Bagnoli, ha sempre sfidato le convenzioni musicali e ideologiche. Pioniere nel portare il rock e il blues nel cantautorato italiano, Bennato ha influenzato intere generazioni con la sua musica unica e rivoluzionaria. Il documentario ripercorre le tappe salienti della sua vita, dal suo esordio con il Trio Bennato fino al successo che lo ha reso una delle icone della musica italiana.

“Voi mi vedete su un palco, con l’adesione di tanta gente attorno tra gli applausi e pensate che io sia sempre io, in ogni circostanza sicuro di me. Invece vi assicuro, ve lo confesso, ho un sacco di paure, perplessità, di dubbi, né più né meno. Questa è una canzone di speranza” – Edoardo Bennato

Attraverso l’utilizzo innovativo dell’intelligenza artificiale, il documentario offre uno sguardo inedito sulla vita di Bennato. Dai suoi primi passi nel mondo della musica alla svolta punk/rock che ha caratterizzato la sua carriera, il film esplora l’originalità e la versatilità dell’artista. Influenzato da nomi illustri come Bob Dylan e dalla musica mediterranea, Bennato ha creato uno stile unico, definito “bennatiano”, che ha conquistato il cuore di milioni di fan.

“Sono solo canzonette” è la storia unica di un giovane che non si è mai arreso, ha continuato a inseguire il suo sogno con la chitarra in mano senza piegarsi a nessuna logica, se non la sua, fino a diventare dopo 10 anni di dinieghi da parte di tutte le case discografiche il numero uno del rock italiano”

Il documentario non si limita a narrare la vita di Bennato, ma si arricchisce di testimonianze di artisti, giornalisti e amici che hanno condiviso il loro rapporto con l’artista. Da Jovanotti a Ligabue, le voci autorevoli del panorama musicale italiano offrono uno sguardo privilegiato sull’eredità artistica di Bennato e sulla sua ineguagliabile capacità di reinventarsi.

“Sono solo canzonette” si propone come un viaggio emozionante nella vita e nella musica di un’icona della scena italiana. Il documentario rivela il lato più intimo e autentico di Edoardo Bennato, offrendo al pubblico la possibilità di scoprire la vera anima di un artista che ha segnato la storia della musica italiana.