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Edoardo Bennato torna live con “Quando sarò grande”: quattro concerti evento nelle arene più belle d’Italia

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Edoardo Bennato è pronto a tornare sul palco con un nuovo progetto live dal titolo “Quando sarò grande”, un tour di quattro concerti evento che porterà il “pirata del rock” nelle location più suggestive d’Italia. L’artista napoletano sarà accompagnato dalla sua storica Be-Band e dal Quartetto Flegreo, in uno spettacolo che si preannuncia come una celebrazione della sua carriera e del suo spirito libero.

Il calendario del tour prevede quattro tappe: 6 luglio a Venezia, in Piazza San Marco (in occasione del Festival della Bellezza e con la partecipazione dell’Orchestra Sinfonica veneziana diretta dal Maestro Diego Basso), 20 luglio al Circo Massimo di Roma, 3 settembre al Parco di Serravalle di Empoli (FI) e 12 settembre al Teatro Grande di Pompei (NA). I biglietti per tutte le date sono già disponibili su ticketone.it e nei punti vendita autorizzati.

Considerato tra gli artisti più eclettici e anticonformisti della musica italiana, Bennato continua a rappresentare una voce fuori dal coro, un autore capace di coniugare ironia e critica sociale. Da sempre allergico e insofferente a ogni etichetta e restrizione, Edoardo Bennato è un pensatore libero, la voce di chi non vuole essere un “burattino” e si ribella; è il capitano del rock and blues italiano. La sua musica attraversa i territori del folk, del punk e del pop, con una visione artistica che da decenni anticipa mode e tendenze.

Il nome del tour, “Quando sarò grande”, si ispira a uno dei brani più amati del cantautore, “Quando sarai grande”, pubblicato nel 1977 come chiusura del concept album “Burattino senza fili”. Proprio da quella canzone nasce la riflessione che anima questo nuovo progetto dal vivo: la difficoltà di crescere e di accettare le regole imposte dal mondo degli adulti, la resistenza a perdere quella libertà e spensieratezza che appartengono ai bambini.

Edoardo ancora oggi non ci sta, non è nel mondo dei grandi — racconta il comunicato — è un eterno Peter Pan che non si è mai arreso e che vive la sua vita come una costante rivoluzione. Con questo tour, l’artista vuole condividere con il pubblico la gioia di una musica che non ha mai smesso di essere contemporanea, cantando senza filtri e senza fili, insieme alla sua band e al quartetto d’archi che da anni lo accompagna nei live più importanti.

I concerti di Bennato sono da sempre un’esperienza unica, capaci di trasformarsi in autentici eventi culturali. Non a caso, nella memoria collettiva resta la sua storica impresa del luglio 1980, quando si esibì in quindici stadi consecutivi in un solo mese: un record senza precedenti nella storia della musica italiana.

Con “Quando sarò grande”, Edoardo Bennato torna a raccontare sé stesso e la sua visione del mondo, offrendo al pubblico uno spettacolo che unisce energia, poesia e riflessione. Un appuntamento imperdibile per chi ha seguito la sua carriera dagli esordi e per le nuove generazioni che continuano a riconoscere nella sua voce il simbolo di una libertà che non invecchia mai.

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