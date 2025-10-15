EICMA 2025: Caberg svela la nuova collezione caschi moto 2026

In occasione della 82ª edizione di EICMA 2025, in programma a Milano dal 4 al 9 novembre 2025, Caberg presenta la sua nuova collezione di caschi moto 2026, confermando la propria vocazione all’innovazione, alla sicurezza e al design Made in Italy. Fondata nel 1974, l’azienda bergamasca è oggi un punto di riferimento internazionale per la produzione di caschi di alta qualità, riconosciuta per l’eccellenza artigianale e per un approccio costantemente orientato alla protezione dei motociclisti.

La collezione 2026 rappresenta la perfetta sintesi di oltre cinquant’anni di esperienza, tecnologia e passione, con due grandi protagonisti: TRIP, il nuovo casco flip-back con mentoniera reversibile a 180°, e Roxter, il casco integrale dal design sportivo e accessibile.

Il nuovo TRIP è il primo casco flip-back di Caberg con mentoniera reversibile a rotazione di 180° e un solo fulcro di movimento, omologato ECE 22.06 P/J. Questa soluzione permette di passare da casco integrale a jet con un gesto fluido, offrendo massima versatilità e comfort sia in città che nei viaggi più lunghi. La mentoniera è progettata per aprirsi e chiudersi facilmente con una mano, con sistema di blocco per la sicurezza, e si posiziona elegantemente nella parte posteriore della calotta.

L’aerazione è uno dei punti di forza del TRIP: prese d’aria regolabili, estrattori posteriori e un ampio aeratore sul mento assicurano un flusso d’aria costante e personalizzabile. La visiera esterna antigraffio è dotata di lente Pinlock 70 Max Vision per una visibilità sempre ottimale, mentre la visiera parasole lunga e coprente consente di guidare comodamente anche con mentoniera aperta. Gli interni traspiranti, removibili e lavabili sono pensati per il massimo comfort, con guance sagomate per chi utilizza occhiali e chiusura micrometrica per una calzata pratica e sicura.

Un elemento distintivo è l’integrazione del sistema elettronico CABERG SOS MEDICAL ID, che consente di registrare dati di emergenza tramite NFC per facilitare i soccorsi in caso di incidente. TRIP è inoltre predisposto per il comunicatore Caberg Pro Speak Evo, che permette di connettersi a cellulare, passeggero e altri motociclisti fino a 200 metri di distanza, ascoltare musica o seguire indicazioni GPS. Il casco ha superato con successo i test ECE 22.06 anche con il comunicatore installato.

TRIP è disponibile nelle taglie da XS a XXL, nelle versioni nero opaco, argento opaco, bianco lucido e nella grafica esclusiva TRIP LUNAR, proposta in tre combinazioni cromatiche. Il prezzo suggerito è di 299,99 € per le versioni monocolore e 349,99 € per le versioni Lunar.

Accanto a TRIP, Caberg presenta Roxter, il nuovo casco integrale pensato per chi cerca un prodotto dal design moderno e sportivo con ottimo rapporto qualità/prezzo. Roxter è ideale per l’uso quotidiano urbano ma anche per spostamenti extraurbani, grazie a una vestibilità curata e a due diverse misure di calotta che garantiscono leggerezza e comfort su tutte le taglie.

La linea aerodinamica è sottolineata da uno spoiler posteriore allungato, progettato per migliorare la stabilità alle alte velocità. Il sistema di ventilazione prevede una presa d’aria regolabile sul mento, una generosa presa d’aria superiore e due estrattori posteriori sotto lo spoiler che, in sinergia con i canali interni, garantiscono un’eccellente dissipazione del calore.

Gli interni, completamente removibili e lavabili, sono realizzati in tessuti traspiranti e anallergici ad asciugatura rapida. Le guance sagomate facilitano l’uso di occhiali, mentre gli inserti rifrangenti migliorano la visibilità notturna. A completare l’equipaggiamento ci sono il sottogola estraibile e il paranaso removibile, per una guida più confortevole in ogni condizione.

La visiera antigraffio con sistema di sgancio rapido è predisposta per la lente Pinlock 30 e dispone di un dente di aggancio per bloccare la chiusura ed evitare aperture accidentali. Roxter è compatibile con il Caberg PRO SPEAK EVO e, come TRIP, ha superato i test ECE 22.06 anche con il comunicatore montato.

Roxter è disponibile in versione monocolore Nero Opaco e Bianco Lucido al prezzo indicativo di 109,99 €. Per chi cerca uno stile più dinamico, è proposta anche la versione grafica HUNTER e la versione grafica COLT, in tre diverse combinazioni cromatiche, al prezzo di 139,99 € IVA inclusa.

Con TRIP e Roxter, Caberg conferma la propria leadership nel settore dei caschi moto, offrendo soluzioni che uniscono sicurezza, tecnologia e design. La nuova collezione 2026 rappresenta un’evoluzione importante per un marchio che da oltre mezzo secolo esporta l’eccellenza italiana nel mondo delle due ruote.

I nuovi modelli saranno esposti in anteprima all’EICMA di Milano, uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati e dai professionisti del settore motociclistico. Un debutto che ribadisce ancora una volta come innovazione e sicurezza siano il cuore pulsante della filosofia Caberg.