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EJENT: esce oggi il nuovo singolo “Ci Divertiamo” feat. Manitoba

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Esce oggi su tutte le piattaforme digitali e per la programmazione radiofonica, “Ci Divertiamo”, il nuovo singolo degli EJENT, giovane rock band fiorentina che per l’occasione collabora con il duo Manitoba. Una collaborazione che unisce due tra le realtà più interessanti della nuova generazione musicale italiana, capaci di fondere mondi sonori differenti in un risultato fresco e coinvolgente.

Il brano, pubblicato su Etichetta Parigi e distribuito da Ada Music, rappresenta la sintesi dell’incontro tra il sound pop-rock energico degli Ejent e l’attitudine indie elettronica dei Manitoba, duo formato da Filippo Santini e Giorgia Rossi Monti. L’idea del singolo nasce da una sessione di lavoro in uno studio fiorentino, dove – raccontano i protagonisti – appena gli Ejent hanno ascoltato il provino firmato dai Manitoba, si è creata una forte intesa musicale che li ha spinti a far convergere le loro rispettive identità artistiche.

“Ci Divertiamo”, spiegano gli Ejent, è “una dichiarazione di affetto sincero disegnata su un rapporto d’amore come una promessa. Lo sai che poi ci divertiamo, è un’emozione che fa sentire vivi e che arriva all’improvviso come un temporale estivo”. Una descrizione che ben restituisce il tono vitale e contagioso del brano, in cui emozione, spensieratezza e intensità si fondono in un unico respiro sonoro.

Gli Ejent, nati fra le mura del liceo musicale Dante di Firenze nel 2021, sono formati da Edoardo Nativi (voce), Ruggero Spagnoli (basso), Enrico Magrini (batteria), Gabriele Fabbri (chitarra) e John Levon (tastiere). Il gruppo prende forma nel gennaio 2023, quando i cinque musicisti decidono di trasformare la loro passione in un progetto serio e coerente, costruendo un’identità sonora che miscela immediatezza pop e intensità rock.

Fin dagli esordi, la band ha puntato molto sui live, esibendosi su oltre cinquanta palchi in tutta la Toscana e nel resto d’Italia, tra cui il Viper Theatre, i Magazzini Generali di Milano, il Capanno 17 di Prato e il Campi Beer Festival, dove hanno aperto il concerto di Galeffi. Il loro percorso è segnato da importanti riconoscimenti: nell’estate 2024 vincono Emergenza Festival Italia e si classificano secondi alla finale internazionale della stessa competizione, ottenendo ottimi consensi anche al Taubertal Festival in Germania.

Il 29 giugno 2024 pubblicano il primo singolo “Senti Come”, registrato al DPot di Prato, un brano che mescola sonorità rock anni ’80 a testi contemporanei e contaminazioni R&B e soul. Nell’autunno 2025 segue “Ritardo Cronico”, inciso al Wave Recording Studio di Firenze, mentre nello stesso anno partecipano a importanti eventi, tra cui due manifestazioni organizzate da CGIL e GKN a Firenze.

Durante l’estate 2025 accompagnano la Bandabardò in alcune tappe del tour “Fandango”, condividendo il palco di festival e piazze toscane. A chiudere un anno ricco di esperienze, la partecipazione al Capodanno Scandicci, dove aprono il concerto di Daniele Silvestri.

Con “Ci Divertiamo”, gli Ejent consolidano la loro crescita artistica e confermano la volontà di esplorare nuove direzioni musicali senza perdere la propria identità. L’incontro con i Manitoba diventa così un simbolo di generosità creativa e di dialogo tra stili, dimostrando come la nuova scena italiana sia sempre più capace di reinventarsi attraverso la collaborazione e la contaminazione sonora.

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