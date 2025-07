ELECTRIC SOUND VILLAGE: la celebrazione del rock a Verona

Dal 26 al 28 settembre, Cremona ospiterà la 2ª edizione dell’ELECTRIC SOUND VILLAGE, all’interno di CREMONA MUSICA INTERNATIONAL EXHIBITIONS AND FESTIVAL. Questa manifestazione, dedicata alla liuteria elettrica e alla storia della musica rock, si terrà presso Piazza Zelioli Lanzini Ennio 1, promuovendo la tradizione musicale di un territorio noto a livello mondiale.

Un evento che amplia il numero di espositori e contenuti rispetto alla prima edizione, il villaggio elettrico offrirà tanto agli artigiani del suono quanto ai visitatori, con amplificatori, accessori e tecnologie presentati direttamente dagli espositori. «È fondamentale gettare le basi per creare un dialogo in un territorio unico al mondo», sottolinea il Responsabile Organizzativo Stefano Prinzivalli. La manifestazione mira a un equilibrio tra espositori, pubblico e musicisti, enfatizzando la produzione artigianale di alta gamma.

L’Electric Sound Village offrirà l’opportunità di incontrare maestri liutai internazionali, con strumenti custom di alta qualità, tra cui chitarre, bassi e amplificatori valvolari vintage. Oltre agli strumenti a corda, saranno presenti anche Hammond e sintetizzatori, grazie a un’esposizione curata da Organstudio Italia. Un PALCO SILENT permetterà presentazioni e approfondimenti senza disturbare l’ambiente circostante.

Un elemento di spicco dell’evento sarà la mostra “Pagine di Rock” organizzata da MADE IN ROCK APS, focalizzata sulla storia della musica rock dal 1967 al 1980, periodo che include momenti significativi come la Summer of Love e l’assassinio di John Lennon. La mostra comprende 220 riviste dell’epoca e documenti rari di artisti e band storiche.

L’innovativa aggiunta dell’ELECTRIC STAGE offrirà una ricca programmazione musicale, con artisti e formazioni coinvolti in spettacoli che zoomano sulle origini del rock fino ad oggi. Il programma include:

Venerdì 26 settembre, performance da parte dell’orchestra MOUSIKE’ di Cremona con riarrangiamenti rock, seguita da Marangoni & The Goosebumps Bros e diversi musicisti che narrano la storia e l’evoluzione del suono valvolare e il leggendario liutaio Wandre.

Sabato 27 settembre, giovani talenti della Scuola Demasound Firenze offriranno esibizioni, seguiti da presentazioni sull’organo Hammond e recite in vinile. Non mancherà l’artista promettente Can Bayoglu e band storiche come Supercombo con connessioni a Piero Pelù.

Domenica 28 settembre, il CPM Music Institute darà il via al programma, seguito da esibizioni che esplorano la fusione tra rock ed elettronica e presentazioni di libri su storie personali e collettive nel mondo della musica rock.

L’Electric Sound Village è più di una semplice esposizione, è un’esperienza che esplora le interconnessioni tra passato e presente della musica rock, offrendo l’occasione unica di immergersi nei suoni e nelle storie che hanno plasmato questo genere musicale iconico.