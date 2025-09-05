Elettra Lamborghini torna alla ribalta con il nuovo singolo spagnolo “MIAW WAU”

Elettra Lamborghini, la poliedrica artista italiana famosa per il suo carisma e il ritmo coinvolgente delle sue canzoni, ha pubblicato un nuovo singolo interamente in lingua spagnola intitolato “MIAW WAU”. Questo nuovo lavoro segna un ritorno alle sonorità reggaeton che l’hanno resa celebre e si presenta come un brano trasgressivo e ricco d’ironia.

Il videoclip ufficiale, disponibile su YouTube, è una celebrazione della sensualità e vede Elettra affiancata dall’attore e star dei social media Aaron Mercury. Insieme, danno vita a un gioco erotico in cui gli istinti animali e i desideri più sensuali vengono liberati, creando un’atmosfera accattivante e provocatoria.

“MIAW WAU” è stato realizzato in collaborazione con Universal Music México, con cui Elettra ha firmato all’inizio dell’anno per sviluppare i suoi progetti in lingua spagnola e inglese. Nel frattempo, EMI Records Italy e Universal Music Italia continueranno a supportare il suo repertorio in italiano, mentre l’artista sperimenta nuove frontiere musicali.

Elettra Lamborghini vanta più di 2 miliardi e mezzo di stream totali, 15 dischi di Platino e 3 d’Oro, oltre a mezzo miliardo di visualizzazioni per i suoi videoclip. Tra le poche donne ad avere una statua di cera al Madame Tussauds di Amsterdam, è stata inserita nel 2020 nella Top 100 degli Under 30 Giovani Leader del Futuro di Forbes Italia. La sua carriera è variegata: oltre alla musica, è stata giudice in programmi come “Italia’s Got Talent” ed è stata presentatrice per eventi iconici quali il Festival di Sanremo.

“MIAW WAU” rappresenta un ulteriore passo nella carriera internazionale di Elettra, che continua a incantare con la sua energia travolgente e il suo stile inconfondibile.