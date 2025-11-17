Elisa torna a Eboli: il PalaSele pronto ad accogliere il suo tour “Palasport Live 2025”

Dopo il successo travolgente di San Siro, Elisa si prepara a far vibrare la sua musica nei principali palasport italiani, facendo tappa domani, martedì 18 novembre, al PalaSele di Eboli per un attesissimo concerto che segna il suo ritorno in città dopo quattordici anni. L’ingresso del pubblico generale sarà consentito dalle ore 19, mentre l’inizio dello show è fissato per le 21.

Il nuovo tour, prodotto e organizzato da Friends and Partners, sta attraversando l’Italia raccogliendo entusiastici consensi. “Elisa Palasport Live 2025” è un viaggio musicale che unisce le hit più amate ai nuovi arrangiamenti pensati per creare un dialogo diretto e intenso con il pubblico. Uno spettacolo poetico e visivamente potente, in cui la scenografia trasforma il palco in un “giardino simbolico di grandi fiori bianchi”, accompagnato da imponenti ledwall che alternano immagini naturali, grafiche evocative e primi piani carichi di emozione.

Il progetto visivo riprende l’impianto scenico di San Siro, ma nei palasport acquista – come sottolineato nel comunicato – “un’intimità nuova, più raccolta e cinematografica”. L’artista si muove al centro di questo universo sonoro con la sua inconfondibile voce limpida e una presenza che coniuga energia e grazia, capace di abbracciare generazioni diverse.

La scaletta del concerto, ricca e trasversale, attraversa l’intera carriera di Elisa. Dalle canzoni che hanno segnato il suo percorso, come “Eppure sentire” e “Luce”, fino ai successi più recenti e alle collaborazioni più amate. Il live si apre con “Dillo solo al buio” e si conclude con “A modo tuo”, confermando la volontà dell’artista di chiudere idealmente lo spettacolo in un momento intimo, condiviso con il suo pubblico.

Secondo le previsioni, il concerto di Eboli è verso il sold out, ulteriore testimonianza dell’attesa e dell’affetto che circondano la cantautrice. Dopo le date di novembre, Elisa continuerà a portare la sua musica nei palasport italiani anche nel 2026, tornando nuovamente a Eboli sabato 9 maggio per una nuova tappa già annunciata e per la quale i biglietti sono già disponibili tramite i canali ufficiali.

L’appuntamento di domani rappresenta anche uno dei momenti clou del calendario spettacolare 2025 curato da Anni 60 Produzioni. Dopo Elisa, il palcoscenico del PalaSele ospiterà Marracash il 28 novembre con la prima tappa del tour “MarraPalazzi25”, e Annalisa il 2 dicembre con “Ma noi siamo fuoco. CAPITOLO I”, entrambe alla loro prima esibizione a Eboli.