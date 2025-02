ELTON JOHN e BRANDI CARLILE: il 4 aprile esce l’album “Who Believes In Angels?”

Elton John e Brandi Carlile hanno svelato i dettagli del loro atteso album in studio intitolato “Who Believes In Angels?”. L’album, scritto dall’eclettico duo insieme a Bernie Taupin e Andrew Watt, sarà distribuito da Universal Music il prossimo 4 aprile.

Il processo creativo di questo album è stato documentato in un cortometraggio emozionante che mostra per la prima volta l’intimità degli artisti durante la stesura e la registrazione delle canzoni. Questo dietro le quinte offre ai fan una prospettiva senza precedenti sull’evoluzione del progetto.

Elton John ha dichiarato: “Questo disco è stato uno dei più difficili che abbia mai realizzato, ma è stata anche una delle più grandi esperienze musicali della mia vita. Mi ha dato un nuovo punto di partenza da cui posso andare avanti. Con “Who Believes In Angels?” mi sembra di entrare in un’altra era, sto spalancando la porta per entrare nel futuro. Sono soddisfatto di tutto quello che ho fatto finora, è stato brillante, sorprendente. Ma questo per me è un nuovo inizio. Per quanto mi riguarda, questo è l’inizio di una nuova fase della mia carriera”.

Brandi Carlile aggiunge: “Sono ancora sorpresa da questo lavoro e dall’ avere la possibilità di lavorare in un ambiente incredibilmente stimolante, dove tutti condividono le idee e ascoltano quelle degli altri. Come in una famiglia. Il mondo è un posto selvaggio in cui vivere in questo momento. È difficile trovare pace e realizzazione. Questo disco verte esattamente alla ricerca di gioia ed euforia. E questo è ciò che questo album rappresenta per me”.

L’album, che include il singolo omonimo “Who Believes In Angels?”, promette una miscela unica di ballate, rock and roll, pop e country, tutte arricchite dalla potenza delle voci di Elton e Brandi. Il singolo principale, dall’inconfondibile tocco di Elton, si unisce alla voce potente di Brandi in un ritornello coinvolgente.

Inoltre, l’album presenterà la canzone “Never Too Late”, nominata all’Oscar 2025, scritta per l’omonimo documentario della Disney+. Questo brano riflette la bellezza, la riflessione e la redenzione, offrendo un finale appropriato al documentario che racconta la straordinaria vita e carriera di Elton.

Non mancherà l’appuntamento con la serata speciale “An Evening With Elton John & Brandi Carlile” che si terrà il 26 marzo al London Palladium, promettendo un’esperienza unica di performance e narrazione da parte dei due artisti di fama internazionale.

Con uno sguardo nel retroterra musicale di entrambi gli artisti e l’innovazione di nuove sonorità, “Who Believes In Angels?” si preannuncia come un album rivoluzionario che segnerà un nuovo capitolo nelle carriere di Elton John e Brandi Carlile.