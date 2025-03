Elton John e Brandi Carlile pubblicano “Swing For The Fences”: un inno di libertà e determinazione

La straordinaria collaborazione tra Elton John e Brandi Carlile continua a sorprendere con l’uscita del nuovo brano “Swing For The Fences”. Questo pezzo, carico di energia e ottimismo, anticipa l’album “Who Believes In Angels?”, in uscita il 4 aprile per Universal Music.

“Swing For The Fences” si presenta come un’esplosione di rock ‘n’ roll, un inno vibrante che incarna lo spirito di determinazione e coraggio. Brandi Carlile, parlando del significato del brano, ha sottolineato come sia stato ispirato dalle loro esperienze personali:

“Sono una donna gay, Elton è un uomo gay ed entrambi abbiamo famiglie, e i nostri sogni si sono realizzati. Pensavo: non sarebbe bello scrivere un inno per i giovani ragazzi queer là fuori, che li inviti a una vita ancora più grande, più favolosa? Qualcosa che dica loro ‘vai, vai! Non lasciare che nulla ti trattenga!’”

Anche Elton John ha espresso il proprio entusiasmo per il brano, sottolineando come abbia rappresentato un momento chiave nella creazione dell’album:

“Quando abbiamo registrato ‘Swing For The Fences’, è stato il momento in cui l’album ha preso veramente forma. È stato difficile arrivare fino a quel punto, ma sapevamo di doverci superare e abbiamo sentito tutti una grande euforia e gioia.”

“Who Believes In Angels?” è il frutto di una collaborazione intensa tra Elton, la vincitrice di undici GRAMMY Brandi Carlile e il produttore Andrew Watt. L’album, registrato da zero in appena 20 giorni ai Sunset Sound Studios di Los Angeles, è una miscela unica di generi e influenze. Le firme di Bernie Taupin e Brandi Carlile ai testi, insieme alla produzione innovativa di Watt, rendono il disco un’opera tanto inaspettata quanto trionfante. Tra i musicisti coinvolti figurano Chad Smith (Red Hot Chili Peppers), Pino Palladino (Nine Inch Nails, Gary Numan, David Gilmour) e Josh Klinghoffer (Pearl Jam, Beck).

Per la prima volta nella sua carriera, Elton John ha permesso alle telecamere di documentare l’intero processo creativo. Un’ampia raccolta di filmati mostra in maniera autentica le fasi di scrittura e registrazione, con momenti di crisi, scoperte e successi. Questo sguardo intimo e senza filtri sul lavoro di due artisti di calibro mondiale rappresenta un’opportunità unica per i fan.

Il disco spazia tra ballate, rock and roll, pop e country americano, con incursioni nella psichedelia arricchita dai sintetizzatori. Le voci di Elton e Brandi si intrecciano perfettamente, dando vita a un album che conserva il marchio inconfondibile di entrambi, pur portando qualcosa di totalmente nuovo.

I due artisti si esibiranno nel Regno Unito il 26 marzo 2025 al London Palladium per “An Evening With Elton John & Brandi Carlile”, un evento già sold out che promette di essere una serata indimenticabile tra performance e racconti.

L’album è stato annunciato a febbraio con grande entusiasmo, e il singolo omonimo ha riscosso un’accoglienza straordinaria. Tra le tracce più attese, “Never Too Late”, la canzone candidata agli Oscar 2025, composta per il documentario Disney+ omonimo. Il film, diretto da R.J. Cutler e David Furnish, ripercorre la vita di Elton John, offrendo uno sguardo intimo sui momenti chiave della sua carriera