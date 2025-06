Elton John: l’Iconica Performance al Rainbow Theatre Disponibile su CD, Vinile e Digitale

Elton John, uno dei più grandi nomi della musica, annuncia l’uscita di Live from the Rainbow Theatre with Ray Cooper, un album destinato a deliziare i fan vecchi e nuovi. Disponibile dal 25 luglio su CD, vinile e in formato digitale, l’album presenta una delle performance più celebri di Elton, che ha già conquistato il pubblico durante il Record Store Day con un’edizione limitata in vinile. Per la prima volta, l’album sarà disponibile anche in formato CD e digitale, accompagnato da nuove note bio-discografiche e dalla bonus track “Goodbye”.

La storia dietro questo album è affascinante. Nel maggio del 1977, Elton John salì sul palco del Rainbow Theatre di Londra accompagnato solo dal talentuoso percussionista Ray Cooper. Quella serie di sei concerti aprì le porte a un tour di ben 233 date, in cui Elton e Ray presentarono al pubblico brani che fecero colpo immediatamente, come “Roy Rogers”, “Cage The Songbird”, “Idol” e “I Feel Like A Bullet (In The Gun Of Robert Ford)”.

I concerti sfidarono le aspettative del pubblico. La prima metà dello show vide Elton da solo al pianoforte. Nella seconda metà, Ray Cooper si unì a lui, contribuendo a creare uno spettacolo indimenticabile, considerato uno dei migliori della carriera del cantante. Gli spettatori furono testimoni di un’esibizione che andava oltre la classica scaletta di successi, offrendo una particolare interpretazione della carriera di Elton.

Elton John ha condiviso il suo entusiasmo per questa nuova uscita: “Sono felice che ‘Live from the Rainbow Theatre with Ray Cooper’ sia disponibile per i miei fan. È un album di cui sono incredibilmente orgoglioso e riascoltandolo sono sbalordito da quanto suoni bene. La libertà che ho provato suonando solo noi due è qualcosa che ricorderò per sempre”.

La tracklist dell’album include brani iconici come “The Greatest Discovery”, “Border Song”, e “Where To Now St. Peter?”, solo per citarne alcuni. La ballata “Goodbye” rappresenta una chicca esclusiva per chi sceglierà le versioni CD e digitale.

L’uscita del 25 luglio promette di far rivivere quelle emozioni intense a nuovi ascoltatori e di riportare i vecchi fan indietro nel tempo, alla scoperta di un Elton John unico e inimitabile.