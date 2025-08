ELVIS PRESLEY: ecco in 5 CD e in digitale “SUNSET BOULEVARD”

Legacy Recordings e Sony Music pubblicano “Sunset Boulevard”, una collezione di 5 CD e una versione digitale che esplora le sessioni di registrazione di Elvis negli iconici studi RCA di Los Angeles. Questa raccolta è un vero tesoro per gli appassionati, offrendo 89 brani, molti dei quali mai pubblicati prima negli Stati Uniti.

“Sunset Boulevard” rappresenta una finestra privilegiata sulla produzione musicale di Elvis negli anni ’70. La raccolta include mix inediti, rare fotografie d’archivio e note di copertina curate dallo storico musicale Colin Escott. L’introduzione è affidata a Jerry Schilling, amico di lunga data di Elvis, che condivide la sua personale prospettiva sull’artista.

Tra le perle incluse nella raccolta, spiccano versioni alternative di brani classici come “Separate Ways”, “T-R-O-U-B-L-E” e “Burning Love”. Quest’ultima canzone rappresenta il 40º e ultimo singolo di Elvis ad essere entrato nella Top 10. Nonostante “Always on My Mind” sia stata resa celebre da Willie Nelson anni dopo, la versione di Elvis offre una performance emotiva e intensa, catturando perfettamente la vulnerabilità del brano.

L’edizione “highlights” di “Sunset Boulevard” su 2 LP raccoglie una selezione curata dei brani più significativi. I mix sono stati curati dal pluripremiato Matt Ross-Spang, che ha eliminato gli overdub per offrire nuove e inedite intuizioni. Tra i brani spiccano classici come “For The Good Times” di Kris Kristofferson e “I Can Help” di Billy Swan, presentati con una nuova vitalità.

I primi due dischi della collezione si concentrano sui “Masters” e sugli “Outtakes Highlights”, offrendo un’esperienza intima e dettagliata delle sessioni in studio di Elvis. Gli ultimi tre dischi svelano invece le prove delle storiche residency a Las Vegas, registrate a Los Angeles nel luglio 1970 e agosto 1974, con la leggendaria TCB Band.

“Sunset Boulevard” non è solo una raccolta musicale; è un viaggio attraverso l’arte e la passione di Elvis Presley, offrendo agli ascoltatori l’opportunità di riscoprire la magia del Re del Rock ‘n’ Roll in un modo completamente nuovo. Con mix inediti e brani mai ascoltati prima, questa raccolta è un must-have per chiunque voglia addentrarsi nel cuore della musica di Elvis.