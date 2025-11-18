EMI RECORDS ITALY: tutto sold-out per l’evento “THE SOUND OF EMI” alla Milano Music Week 2025

È già tutto esaurito per l’attesissimo evento di EMI Records Italy, “The Sound of EMI”, in programma il 20 novembre 2025 alla Santeria Toscana 31 di Milano, nell’ambito della Milano Music Week. L’iniziativa conferma l’interesse crescente verso la nuova scena musicale italiana e l’impegno della casa discografica nel valorizzarne i protagonisti.

Sul palco si alterneranno alcuni fra i nuovi nomi del panorama nazionale, presentando al pubblico performance speciali pensate per l’occasione. Ad esibirsi saranno 18K, Caleydo, CeeJay, G Mineiro, LOW-Red, Marte, Mated, Myto, Peter Napo, Pirrons, Promessa, Kuremino, Scaccia e uno special guest che sarà svelato prossimamente.

La serata sarà arricchita da tre DJ set firmati da Ale Rossi, Lenny Delicious e MSFT, mentre la conduzione sarà affidata al content creator Jiggy Nubel, chiamato a dare ritmo e voce a uno degli appuntamenti più attesi della settimana musicale milanese.

EMI Records Italy punta così a mettere in luce i propri talenti emergenti, in continuità con una linea editoriale che guarda al futuro della musica urban e rap italiana. “Siamo orgogliosi di movimentare la Milano Music Week con questi nuovi artisti che rappresentano il presente e il futuro di EMI Records Italy in ambito rap e dintorni. Siamo sicuri che, assieme ad artisti già affermati come ANNA, Kid Yugi, Blanco, Nerissima Serpe e molti altri, saranno protagonisti della scena musicale nel 2026, dando grandi soddisfazioni alla nostra label, ma soprattutto agli amanti del genere (e non solo!)”, si legge nella nota ufficiale.

La Milano Music Week si svolgerà dal 17 al 23 novembre 2025 e vedrà l’intera città trasformarsi in un palcoscenico di eventi, workshop e showcase dedicati ai professionisti e agli appassionati del settore. L’iniziativa è promossa da Comune di Milano – Spettacolo – Assessorato alla Cultura, insieme a ASSOCONCERTI, ASSOMUSICA, FIMI, NUOVO IMAIE e SIAE.

Con il sold-out raggiunto ben prima dell’apertura dei cancelli, “The Sound of EMI” si preannuncia come uno degli eventi simbolo della prossima edizione, confermando l’energia e la capacità di rinnovamento della label e dei suoi artisti.