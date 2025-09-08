EMILI KASA: fuori a mezzanotte il primo singolo “ELODIE”

Con il suo singolo d’esordio intitolato “ELODIE”, disponibile a mezzanotte su tutte le piattaforme digitali, Emili Kasa segna un passo importante nella sua carriera musicale. Questo debutto discografico, pubblicato da Maciste Dischi, è un racconto viscerale di un amore giovane, assoluto e travolgente, che non chiede permesso e si presenta nella sua essenza più autentica.

“ELODIE” è frutto della collaborazione tra la giovane artista e Pablo America, e rappresenta un viaggio attraverso le emozioni più intense e vulnerabili della giovinezza. Lontano dall’idealizzare o edulcorare i sentimenti, il brano riporta alla luce l’entusiasmo e la leggerezza, così come il disincanto e le ferite che lasciano un’impronta indelebile nella memoria.

Emili Kasa, nata nel 2005 e cresciuta a Monte Urano, nelle Marche, porta con sé un background musicale arricchito da influenze diverse. Figlia di madre greca e padre albanese, ha assorbito le vibrazioni del rap e dell’R&B, immergendosi nella scena musicale albanese di artisti come Noizy, Dhurata Dora e Finem. Allo stesso tempo, ha tratto spunto dalle icone americane del calibro di Chris Brown, Travis Scott e Summer Walker, e dall’onda nuova italiana rappresentata da Madame, Mahmood, Massimo Pericolo e Lovegang.

«Elodie è il mio primo amore raccontato senza filtri: veleno e zucchero, tradimento e abbraccio, ti odio e poi ti amo nella stessa frase», racconta Emili Kasa. «Era una bellezza fragile che mi faceva sentire comunque viva, bella appunto, come Elodie. È il mio ricordo ingenuo di quando non sapevo distinguere il giusto dallo sbagliato, ed è il coraggio dalla paura, restando legata a poche scintille dentro tanto buio. L’ho scritta con Pablo America ormai due anni fa e mi emoziona finalmente dargli una forma fuori dalla mia cameretta».