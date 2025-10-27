EMILI KASA: torna a mezzanotte con “Pita Gyros”

Emili Kasa è tornata con un nuovo singolo intitolato “Pita Gyros”, disponibile ovunque dalla mezzanotte. Dopo il debutto con “ELODIE”, brano che ha segnato il suo primo passo ufficiale fuori dalla cameretta, Emili continua a scovare profondamente nelle emozioni di chi vive per la prima volta le esperienze dell’amore e della crescita.

In “Pita Gyros”, Emili Kasa esplora la fine di una relazione amorosa, descrivendo la confusione che rimane attraverso dettagli della quotidianità che si trasformano in simboli di quel periodo: le prime sigarette, una puntata di Stranger Things, un pita gyros consumato di corsa dopo una lite. L’artista afferma: “Pita Gyros” non è una fiaba, non è Disneyland, ma è stato vero. Non parla di una storia d’amore, ma di quello che resta quando l’amore smette di essere bello però non smette di farti effetto. Scriverla è stato come rivivere giorno per giorno: i ricordi stupidi, i baci dolci, i litigi, cose che sembrano niente ma rimangono impresse. Ho solo scritto ciò che sentivo anche se fa male, perché certe storie ti restano dentro, anche quando finiscono”.

La produzione, curata da Pablo America e Mr. Monkey, è ipnotica e minimale. Un intro di pianoforte quasi sussurrato evolve in una ballad potente, costruita su suoni caldi e stratificati, dove la voce di Emili Kasa si schiude, si spezza e si riprende. Il ritornello, che si ripete come un mantra, diventa un gesto di autoconvincimento, un metodo per ritrovare se stessa tra il caos delle emozioni.

Il modo di scrivere di Emili è istintivo e diretto. Non cerca di abbellire i ricordi, ma li restituisce con l’intensità con cui li ha vissuti. “Pita Gyros” è frammento di vita trasposto senza filtri, il diario di chi si scopre improvvisamente adulto senza sapere esattamente quando sia accaduto.

Dopo il successo di “ELODIE”, in cui Kasa ha unito confessione intima e manifesto generazionale, questo nuovo brano rappresenta un ulteriore passo nel suo percorso musicale. Emili Kasa, classe 2005, cresciuta a Monte Urano nelle Marche, porta con sé un background musicale diversificato. Con origini greche e albanesi, la sua musica è un mix di influenze: dal rap e R&B alla scena albanese di Noizy, Dhurata Dora e Finem, fino ai riferimenti americani come Chris Brown, Travis Scott e Summer Walker, senza dimenticare la nuova scena musicale italiana di Madame, Mahmood e Massimo Pericolo. Tutto questo ricco bagaglio di inspo fa parte del suo singolo d’esordio “ELODIE” e continua a vivere nel nuovo “Pita Gyros”.