EMMA NOLDE tra i finalisti delle Targhe Tenco come Miglior album assoluto

A soli 24 anni, Emma Nolde emerge come uno dei talenti più brillanti del panorama musicale italiano. La cantautrice e polistrumentista toscana, nata nel 2000, ha ricevuto una prestigiosa candidatura tra i cinque finalisti per la Targa Tenco 2025 nella categoria Miglior Album Assoluto con il suo secondo lavoro, “NUOVOSPAZIOTEMPO”. Questo album, pubblicato da Carosello Records e da lei scritto, arrangiato e co-prodotto, dimostra il suo incredibile talento artistico ed è già stato acclamato come uno dei migliori album del 2024.

Nolde non è nuova al riconoscimento critico: ha già ottenuto una candidatura per la Targa Tenco come Opera Prima nel 2020 con il suo album di debutto, “Toccaterra”. Con la sua nuova opera “NUOVOSPAZIOTEMPO”, si conferma come una protagonista indiscutibile della scena musicale. Non solo è la più giovane, ma anche l’unica artista donna candidata per la categoria di quest’anno, un traguardo significativo che sottolinea la sua importanza nel cantautorato contemporaneo.

Oltre a essere riconosciuta dalla critica, la sua popolarità è cresciuta anche tra il pubblico e i colleghi. Negli ultimi mesi, Emma è stata scelta da Spotify tra i sei talenti dell’anno per il programma internazionale SPOTIFY RADAR. Il NUOVOSPAZIOTEMPO TOUR ha registrato diversi sold out nei club e ha prolungato la sua durata estendendosi alla stagione estiva, totalizzando oltre 40 appuntamenti in tutta Italia.

Emma ha anche partecipato alla realizzazione del nuovo album di Niccolò Fabi e collaborato con artisti del calibro di bnkr44, Tedua e Dente. Inoltre, è stata ospite speciale ai concerti di Brunori Sas a Roma e Milano, tra cui l’evento al Circo Massimo, confermando la sua significativa presenza nella scena musicale italiana.

Nella sua breve ma intensa carriera, Emma Nolde si è dimostrata una vera perla del cantautorato italiano, un’artista che con la sua musica continua a conquistare e a sorprendere, stabilendo nuovi standard per le generazioni future.