Emozione e memoria alla terza edizione dei SIAE Music Awards dedicata a Ornella Vanoni

La terza edizione dei SIAE Music Awards ha conquistato il pubblico celebrando la creatività e il talento di autori ed editori italiani, con una serata ricca di musica, emozione e ricordi. L’evento, organizzato dalla Società Italiana degli Autori ed Editori e prodotto da Friends & Partners, si è svolto all’interno della Milano Music Week 2025, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi del panorama musicale nazionale.

La manifestazione è stata profondamente segnata dalla recente scomparsa di Ornella Vanoni. In segno di rispetto e affetto, la serata è stata interamente dedicata alla memoria della grande artista. In apertura, il Presidente della SIAE Salvatore Nastasi, Mogol, Mario Lavezzi e l’Assessore alla Cultura del Comune di Milano Tommaso Sacchi, invitati sul palco da Amadeus – che per il secondo anno consecutivo ha condotto la cerimonia – hanno condiviso con il pubblico pensieri e aneddoti personali, ricordando la voce inconfondibile e l’eredità artistica e umana di una delle più grandi interpreti della musica italiana.

Ogni vincitore ha pronunciato una parola simbolica che rappresenta Ornella trasformando l’intera cerimonia in un intenso omaggio collettivo. Tra i momenti più toccanti, l’esibizione di Fiorella Mannoia, ospite d’eccezione, che ha interpretato alcuni dei brani più celebri di Vanoni e una versione speciale di “Terra Mia” di Pino Daniele, al quale è stato assegnato il Premio Speciale 2025.

Sul fronte dei riconoscimenti, ad aggiudicarsi il titolo di Miglior Canzone – Locali da ballo con musica live è stato il brano “Sinceramente” di Annalisa, Paolo Antonacci, Davide Simonetta e Zef, già premiato anche come Miglior Canzone Social Italia. Tra le altre canzoni vincitrici figurano “Freed from Desire” per la categoria Club, “Albachiara” come Miglior Canzone per i Locali con musica live e “Karma” come Miglior Canzone Radio.

Il riconoscimento per la Miglior Canzone Italiana all’Estero è andato a “I’m Good (Blue)”, mentre il successo streaming in Italia è stato premiato con “Tuta Gold” di Mahmood, Jacopo Ettorre e Katoo. Nel campo del jazz si è distinto il progetto “Repens Big Band” di Roberto Cipelli, Ettore Fioravanti, Paolo Fresu, Paolo Silvestri, Giustino Tracanna e Attilio Zanchi.

Per le colonne sonore, il film “C’è ancora domani” di Lele Marchitelli ha trionfato sia nella categoria Cinema che Film streaming, mentre “Diabolik” di Pivio & Aldo De Scalzi è stato premiato per la sezione Film TV. A Carmine Padula è andato il riconoscimento per la serie TV “La lunga notte – La caduta del Duce” e a Stefano Lentini il premio per la Serie streaming grazie a “Mare Fuori 4”.

Il Best Recorded Track è stato assegnato a “Lunedì” di Ultimo, mentre per i concerti dal vivo “Gli anni” di Max Pezzali ha vinto nella categoria venue con più di 5.000 posti e “Caruso” di Lucio Dalla nella categoria recital sotto i 5.000. Riccardo Zanotti ha ricevuto il premio come Miglior Autore Under 35, a conferma di una nuova generazione di cantautori capaci di innovare pur mantenendo salde le radici della tradizione italiana.

La serata si è chiusa con un messaggio forte e condiviso: la musica italiana continua a essere un laboratorio di idee, emozioni e identità. I SIAE Music Awards, nati per valorizzare autori ed editori che contribuiscono ogni giorno alla crescita culturale del Paese, hanno nuovamente dimostrato la vitalità e la sensibilità artistica di un settore in costante evoluzione.

Un evento che, anche quest’anno, ha unito memoria, talento e passione, restituendo pienamente il senso di comunità che da sempre anima la musica italiana.