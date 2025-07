Emozioni a SalernoSounds 2025: in arrivo Brunori Sas con il suo “L’Albero delle Noci Tour”

Il festival SalernoSounds 2025 continua a regalare serate di grande musica e sorprese nel cuore di Salerno. Dopo il concerto di Irama e l’esibizione a sorpresa con Rocco Hunt, la città di Salerno si prepara ad accogliere, nella serata di giovedì 17 luglio, Brunori Sas. Questa tappa del suo “L’Albero delle Noci Tour” promette di trasformare l’Arena Grandi Eventi in una platea eccezionale a cielo aperto.

Dario Brunori, meglio conosciuto come Brunori Sas, è uno degli artisti più raffinati della scena cantautorale italiana. La sua musica è un mix di profondità e ironia, dove la quotidianità si trasforma in pura emozione. Il concerto di domani sarà un’opportunità imperdibile per ascoltare i suoi successi che hanno segnato la carriera quindicennale del cantautore. Naturalmente, nella scaletta non mancheranno i brani tratti dal suo ultimo album, “L’Albero delle Noci”, che ha già conquistato il pubblico al Festival di Sanremo.

Brunori Sas sarà accompagnato dalla sua storica band, composta da musicisti come Simona Marrazzo, Stefano Amato, Dario Della Rossa, Luigi Paese e molti altri. “La stessa filosofia con cui abbiamo registrato e prodotto l’album (quindi un po’ alla vecchia maniera, tutto molto libero, senza clic) voglio tradurla sul palco – racconta l’artista – per uno show che metta prima di tutto al centro la musica suonata dal vivo, la condivisione tra musicisti e la sinergia tra gli strumenti. Siamo io e la mia band storica, persone che ormai sono per me una vera famiglia: insieme ai brani de “L’albero delle noci”, porteremo le canzoni più amate di questi 15 anni di percorso, cercando ogni volta di creare una connessione autentica, senza troppi orpelli o artifizi. Questo contribuirà a rendere tutto anche più divertente, potremo sentirci più liberi di lasciarci andare anche a livello di improvvisazione. E farà sì che ogni concerto sia un’esperienza unica”.

Informazioni pratiche per gli spettatori

I biglietti per gli spettacoli sono acquistabili online e presso i punti vendita autorizzati. L’evento si svolgerà presso l’Arena Grandi Eventi, con accesso dal lato Lungomare a partire dalle ore 18. Lo spettacolo inizierà alle 21:30. Importanti misure di sicurezza vedranno la piazza chiusa al traffico di non spettatori dalle 7:00 alle 00:00 nei giorni di concerto, e il parcheggio sottopiazza sarà chiuso dalle 16 fino a fine spettacolo.

SalernoSounds è una manifestazione organizzata da Anni 60 Produzioni, con il supporto della Regione Campania e del Comune di Salerno. Tra gli altri artisti che animeranno il festival, spiccano nomi come Capo Plaza, Lazza e Massimo Ranieri.