Enrico Brignano e “I 7 Re di Roma”: 200mila spettatori per uno spettacolo da record

Si è chiusa con un successo straordinario la seconda ripresa del tour de “I 7 Re di Roma”, la commedia musicale scritta da Luigi Magni, musicata da Nicola Piovani e interpretata da Enrico Brignano. Lo spettacolo, prodotto da Vivo Concerti & Enry B. Produzioni, ha registrato un totale complessivo di 200.000 spettatori in 136 repliche nell’arco di due stagioni teatrali, confermandosi tra i grandi successi degli ultimi anni.

La prima ripresa, andata in scena dall’8 ottobre 2024 al 26 marzo 2025, aveva raggiunto 130.000 presenze in 83 repliche con una lunga serie di sold-out in tutta Italia. A grande richiesta, la seconda parte del tour, svoltasi tra il 3 ottobre 2025 e l’8 febbraio 2026, ha attraversato la Penisola toccando sei città: Roma, Trieste, Bologna, Bari, Firenze e Torino. Questo nuovo ciclo di rappresentazioni ha portato in teatro 70.000 spettatori in 53 serate, consolidando il legame profondo tra l’opera e il pubblico.

Il risultato complessivo evidenzia l’attualità di un racconto che, pur radicato nella storia di Roma, continua a parlare agli spettatori di oggi. “I 7 Re di Roma”, reso celebre dall’indimenticabile interpretazione di Gigi Proietti nella sua versione originale, è stato riproposto con una nuova energia grazie alla versatilità di Enrico Brignano, capace di incarnare i sette mitici sovrani fondatori della capitale in un perfetto equilibrio tra ironia e riflessione.

La messinscena si distingue per la sua capacità di unire tradizione e contemporaneità, alternando ritmo, comicità e momenti di intensa teatralità. Brignano porta in scena una performance che fonde recitazione, canto e trasformismo, sostenuto dall’adattamento drammaturgico di Manuela D’Angelo, che è riuscita a rispettare l’essenza originaria del testo di Magni adattandolo alla sensibilità del pubblico attuale.

Il successo di “I 7 Re di Roma” dimostra la forza di un teatro popolare e raffinato, in grado di parlare a generazioni diverse, rinnovando ogni volta l’incontro emotivo con la platea. Il progetto si conferma come una delle produzioni più apprezzate del panorama teatrale italiano recente e un punto di riferimento per chi ama unire cultura, divertimento e musica d’autore.

Archiviato questo nuovo trionfo, Enrico Brignano è già pronto a tornare sul palco con il suo attesissimo one man show “Bello di Mamma!”, in programma nei prossimi mesi all’interno di grandi spazi indoor. Le date toccheranno diverse città, tra cui Terni, Bergamo, Livorno, Ancona, Pescara, Locarno, Messina, Modena, Bassano del Grappa, Bolzano e Marina di Carrara.

Con duecentomila spettatori conquistati e un entusiasmo che non accenna a diminuire, Brignano conferma ancora una volta il suo ruolo di protagonista assoluto della scena teatrale italiana, capace di trasformare ogni interpretazione in un evento corale che celebra la storia, la romanità e l’arte del saper raccontare.