Enrico Ruggeri in concerto a Milano e Roma con il nuovo album “La Caverna di Platone”

Enrico Ruggeri si prepara per due straordinari concerti che lo porteranno dal vivo sul palco dei Magazzini Generali di Milano l’1 aprile e al Largo Venue di Roma il 3 aprile. L’artista presenterà per la prima volta i brani del suo ultimo album di inediti, “La Caverna di Platone”, insieme ai suoi grandi successi. Le prevendite per entrambi gli eventi sono già disponibili su Ticketone.

Inoltre, da oggi è disponibile online il video di “Zona di guerra”, brano toccante contenuto nell’album “La Caverna di Platone”, che mette in risalto gli orrori di una guerra che invade le case delle persone, senza lasciare vincitori o vinti. Il video, diretto da Mehmet Gurkan, si presenta come un pugno nello stomaco, raccontando una storia senza lieti fine, solo sconfitte. Ruggeri spiega la scelta di realizzare il video: «Ho deciso di dare un seguito al video de “Il Poeta” con un cortometraggio su “Zona di guerra”, uno dei brani più intensi del nuovo album…».

Inoltre, a partire da venerdì sarà disponibile in digitale la versione vinile dell’album, arricchita da 5 bonus track, ampliando così l’esperienza musicale offerta da “La Caverna di Platone”. Queste tracce extra includono canzoni come “LA FIGLIA PERDUTA”, “LE NOTTI DI PIOGGIA II”, “CIRCO MERAVIGLIA”, “SHE”, e “HA TUTTE LE CARTE IN REGOLA”.

Con oltre 50 anni di carriera alle spalle, Enrico Ruggeri ha scritto pezzi di storia della musica italiana, sia per se stesso che per altri grandi artisti. Oltre all’attività di cantautore, Ruggeri si è distinto anche come scrittore, presentando di recente l’autobiografia “40 vite (senza fermarmi mai)” e come conduttore televisivo e radiofonico. L’artista è famoso per i suoi pezzi iconici come “IL POETA” e “IL CIELO DI MILANO”, che continuano ad emozionare il pubblico.

Non solo, le piattaforme streaming si arricchiscono ora di tre album storici che mancavano online: “GLI OCCHI DEL MUSICISTA”, “PUNK PRIMA DI TE”, e “AMORE E GUERRA”, offrendo agli appassionati la possibilità di scoprire ulteriori sfaccettature della creatività di Ruggeri.

“La Caverna di Platone” si presenta come un lavoro artistico profondo, un’ode al libero pensiero e una critica al sistema musicale di oggi. Con la sua capacità di toccare temi attuali come le guerre sociali e armate, Ruggeri dimostra ancora una volta la sua sensibilità artistica e la sua capacità di coinvolgere il pubblico con la sua musica.

In conclusione, Enrico Ruggeri si conferma come una delle grandi icone della musica italiana, pronta a stupire ancora una volta il suo pubblico con la potenza delle sue parole e delle sue emozioni racchiuse in melodie indelebili.